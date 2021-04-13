11 украинок, задержанных за обнаженную фотосессию, депортировали из ОАЭ
Из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали 11 украинок, задержанных за участие в откровенной фотосессии. Еще у одной девушки диагностировали COVID-19, ее вышлют из страны после выздоровления.
Источник:УНН
Такую информацию сообщил Олег Николенко, представитель украинского МИД. По его словам, всей группе, попала в "голый" скандал, запрещен въезд в ОАЭ.
Читайте также Держат в плохих условиях, – адвокаты о задержанных в Дубае украинках
Гражданок Украины депортировали вечером 12 апреля. Благодаря усилиям украинских дипломатов, они получили минимальное из возможных наказаний, объяснил Николенко.
Ведь, как он объяснил, из-за нарушения местных законов им мог грозить штраф в более 35 тысяч гривен и даже до 6 месяцев в тюрьме.
Призываем украинцев строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания,
– отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел.
Заметим, что ранее в МИД сообщали о 11 задержанных украинках. Поэтому, вероятно, что у другой девушки выявили коронавирус еще до того, как вспыхнул скандал.
Скандал из-за откровенной фотосессии в Дубае: что известно
- В одном из районов столицы ОАЭ группа девушек устроила эротическую фотосессию прямо на балконе небоскреба.
- В съемках принимали участие гражданки Украины, России и Беларуси. Они все были полностью обнажены.
- Местные жители вызвали полицию, так как такое поведение противоречит законам страны. Девушек обвинили в государственной разврате.
- Подруга задержанных рассказала, что о них распространяют много вранья. Она заверила, что ни о каких оргиях и эскорте, как цели поездки, речь не шла.
Поделиться новостью