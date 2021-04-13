Из Объединенных Арабских Эмиратов депортировали 11 украинок, задержанных за участие в откровенной фотосессии. Еще у одной девушки диагностировали COVID-19, ее вышлют из страны после выздоровления.

Такую информацию сообщил Олег Николенко, представитель украинского МИД. По его словам, всей группе, попала в "голый" скандал, запрещен въезд в ОАЭ.

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Гражданок Украины депортировали вечером 12 апреля. Благодаря усилиям украинских дипломатов, они получили минимальное из возможных наказаний, объяснил Николенко.

Ведь, как он объяснил, из-за нарушения местных законов им мог грозить штраф в более 35 тысяч гривен и даже до 6 месяцев в тюрьме.

Призываем украинцев строго соблюдать законодательство и правила поведения в странах пребывания,

– отметил пресс-секретарь Министерства иностранных дел.

Заметим, что ранее в МИД сообщали о 11 задержанных украинках. Поэтому, вероятно, что у другой девушки выявили коронавирус еще до того, как вспыхнул скандал.

Скандал из-за откровенной фотосессии в Дубае: что известно