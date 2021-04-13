З Об'єднаних Арабських Еміратів депортували 11 українок, затриманих через участь у відвертій фотосесії. Ще в однієї дівчини діагностували COVID-19, її вишлють з країни після одужання.

Таку інформацію повідомив Олег Ніколенко, речник українського МЗС. За його словами, усій групі, яка потрапила у "голий" скандал, заборонений в'їзд в ОАЕ.

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Громадянок України депортували ввечері 12 квітня. Завдяки зусиллям українських дипломатів, вони отримали мінімальне з можливих покарань, пояснив Ніколенко.

Адже, як він пояснив, через порушення місцевих законів їм міг загрожувати штраф у понад 35 тисяч гривень й навіть до 6 місяців у в'язниці.

Закликаємо українців суворо дотримуватися законодавства та правил поведінки в країнах перебування,

– наголосив речник Міністерства закордонних справ.

Зауважимо, що раніше у МЗС повідомляли про 11 затриманих українок. Тож, ймовірно, в іншої дівчини виявили коронавірус ще до того, як спалахнув скандал.

Скандал через відверту фотосесію у Дубаї: що відомо