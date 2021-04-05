У МЗС підтвердили затримання в ОАЕ 11 голих українок
Міністерство закордонних справ України підтвердило, що 3 квітня у Дубаї затримали голих українок. Дівчата без одягу стояли на балконі хмарочосу.
Джерело:BBC
Що заявили у МЗС
Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з'ясування усіх обставин цієї справи.
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3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв'язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих – 11 громадянок України,
– розповіли у міністерстві.
Там додали, що 6 квітня український консул відвідає затриманих.
Кого ще затримали у Дубаї
Правоохоронці загалом затримали 40 людей через знімання відеоролику з оголеними дівчатами. У генконсульстві Росії заявили, що серед них – 8 росіянок та ініціатор зйомки.
"Вони звернулися за допомогою до генконсульства, але зробити тут щось складно, стаття досить серйозна – участь в розпусних діях", – заявили у відомстві.
До речі, там допустили, що влада ОАЕ може помилувати затриманих дівчат у зв'язку з настанням Рамадану.
Деталі інциденту
- Фотосесію влаштували у будівлі курортного району Дубай Маріна.
- Мешканці сусіднього будинку побачили пікантну фотосесію та викликали правоохоронців. Ті одразу приїхали на місце події.
- Тепер голим порушницям загрожує ув'язнення або штраф.
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