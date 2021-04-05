Міністерство закордонних справ України підтвердило, що 3 квітня у Дубаї затримали голих українок. Дівчата без одягу стояли на балконі хмарочосу.

Що заявили у МЗС

Українське консульство в Дубаї взаємодіє із місцевими правоохоронцями для забезпечення дотримання прав українок та з'ясування усіх обставин цієї справи.

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3 квітня поліція Дубаю затримала групу осіб у зв'язку із порушенням норм суспільної моралі. За попередньою інформацією, серед затриманих – 11 громадянок України,

– розповіли у міністерстві.

Там додали, що 6 квітня український консул відвідає затриманих.

Кого ще затримали у Дубаї

Правоохоронці загалом затримали 40 людей через знімання відеоролику з оголеними дівчатами. У генконсульстві Росії заявили, що серед них – 8 росіянок та ініціатор зйомки.

"Вони звернулися за допомогою до генконсульства, але зробити тут щось складно, стаття досить серйозна – участь в розпусних діях", – заявили у відомстві.

До речі, там допустили, що влада ОАЕ може помилувати затриманих дівчат у зв'язку з настанням Рамадану.

Зверніть увагу! В ОАЕ діють жорсткі закони щодо непристойної поведінки. Особливо вони стосуються зовнішнього вигляду. Одяг має бути стриманим і закривати більшу частину тіла. Крім того, у в'язницю можна потрапити навіть через поцілунки на публіці.

Деталі інциденту