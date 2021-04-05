В МИД подтвердили задержание в ОАЭ 11 голых украинок
Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что 3 апреля в Дубае задержали голых украинок. Девушки без одежды стояли на балконе небоскреба.
Источник:BBC
Что заявили в МИД
Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела.
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3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных – 11 гражданок Украины,
– рассказали в министерстве.
Там добавили, что 6 апреля украинский консул посетит задержанных.
Кого еще задержали в Дубае
Правоохранители всего задержали 40 человек из-за съемОбратите внимание! В ОАЭ действуют жесткие законы относительно непристойного поведения. Особенно они касаются внешнего вида. Одежда должна быть сдержанной и закрывать большую часть тела. Кроме того, в тюрьму можно попасть даже через поцелуи на публике. видеоролика с обнаженными девушками. В генконсульстве России заявили, что среди них – 8 россиянок и инициатор съемки.
"Они обратились за помощью в генконсульства, но сделать тут что-то сложно, статья достаточно серьезная – участие в развратных действиях", – заявили в ведомстве.
Кстати, там допустили, что власти ОАЭ могут помиловать задержанных девушек в связи с наступлением Рамадана.
Детали инцидента
- Фотосессию устроили в здании курортного района Дубай Марина.
- Жители соседнего дома увидели пикантную фотосессию и вызвали правоохранителей. Те сразу приехали на место происшествия.
- Теперь голым нарушительницам грозит заключение или штраф.
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