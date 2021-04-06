Дівчата, яких затримали в ОАЕ через оголону фотосесію, регулярно публікують у соцмережах відвертий контент. Серед них є 11 українок, росіянки та білоруски.

До затримання у сторіс дівчата показували життя у Дубаї – прийоми їжі та алкогольні напої, прогулянки містом та спільні застілля. Декому з них довелося тричі змінювати готельний номер.

Читайте також Брат затриманої в ОАЕ українки прокоментував оголену фотосесію

В одному з відео видно, як кілька дівчат та єдиний хлопець у їхній компанії з телефонами сидять на дивані. Авторка сторіс підписала кадри так: "Работу работаем".

Відверті кадри в інстаграмі

У своїх сторінках у соцмережах дівчата регулярно діляться пікантними фото та відео. На знімках вони переважно у спідній білизні, інколи прикривають оголені частини тіла руками.

Що публікують дівчата, які потрапили у скандал / Фото з соцмереж 18+



Серед затриманих українок є 20-річні Яна та Діана, 19-річна модель з Полтави Дарина Хорунженко, модель та майстер брів Катерина Кащенко, Софія Ткачук.

Також у мережі пишуть, що ще 8 дівчат та хлопець, який є ініціатором зйомки, приїхали з Росії. Крім цього, серед затриманих – також громадянки Білорусі.

Що відомо про скандал з українками в ОАЕ