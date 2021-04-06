У мережі показали фото дівчат, які потрапили у "голий" скандал в ОАЕ: 18+
Дівчата, яких затримали в ОАЕ через оголону фотосесію, регулярно публікують у соцмережах відвертий контент. Серед них є 11 українок, росіянки та білоруски.
Джерело:24 канал
До затримання у сторіс дівчата показували життя у Дубаї – прийоми їжі та алкогольні напої, прогулянки містом та спільні застілля. Декому з них довелося тричі змінювати готельний номер.
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В одному з відео видно, як кілька дівчат та єдиний хлопець у їхній компанії з телефонами сидять на дивані. Авторка сторіс підписала кадри так: "Работу работаем".
Відверті кадри в інстаграмі
У своїх сторінках у соцмережах дівчата регулярно діляться пікантними фото та відео. На знімках вони переважно у спідній білизні, інколи прикривають оголені частини тіла руками.
Що публікують дівчата, які потрапили у скандал / Фото з соцмереж 18+
Серед затриманих українок є 20-річні Яна та Діана, 19-річна модель з Полтави Дарина Хорунженко, модель та майстер брів Катерина Кащенко, Софія Ткачук.
Також у мережі пишуть, що ще 8 дівчат та хлопець, який є ініціатором зйомки, приїхали з Росії. Крім цього, серед затриманих – також громадянки Білорусі.
Що відомо про скандал з українками в ОАЕ
- 3 квітня 40 дівчат взяли участь у відвертій фотосесії на балконі будинку в курортному районі столиці. Позували вони зовсім без одягу.
- Це викликало обурення у місцевих мешканців, яким довелося стати очевидцями дійства. Вони вирішили викликати правоохоронців.
- Поліція звинуватила дівчат у публічній розпусті. Адже у країні діють суворі закони щодо непристойної поведінки у громадських місцях.
- Тепер їм загрожує ув'язнення аж до 6 місяців та ще й штраф у розмірі 5 000 дирхамів (у гривнях – приблизно 38 тисяч).
- Українські дипломати відвідають затриманих вже сьогодні 6 квітня. Про це раніше повідомили у Міністерстві закордонних справ.
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