Девушки, которых задержали в ОАЭ из-за обнаженной фотосессии, регулярно публикуют в соцсетях откровенный контент. Среди них есть 11 украинок, россиянки и белоруски.

До задержания в сторис девушки показывали жизнь в Дубае – приемы пищи и алкогольные напитки, прогулки по городу и совместные застолья. Некоторым из них пришлось трижды менять гостиничный номер.

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В одном из видео видно, как несколько девушек и единственный парень в их компании с телефонами сидят на диване. Автор сторис подписала кадры так: "Работу работаем".

Откровенные кадры в Инстаграме

На своих страницах в соцсетях девушки регулярно делятся пикантными фото и видео. На снимках они преимущественно в нижнем белье, иногда прикрывают обнаженные части тела руками.

Что публикуют девушки, попавшие в скандал / Фото из соцсетей 18+

Среди задержанных украинок есть 20-летние Яна и Диана, 19-летняя модель из Полтавы Дарья Хорунженко, модель и мастер бровей Екатерина Кащенко, София Ткачук.

Также в сети пишут, что еще 8 девушек и парень, который является инициатором съемки, приехали из России. Кроме этого, среди задержанных – также гражданки Беларуси.

Что известно о скандале с украинками в ОАЭ