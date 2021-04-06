В сети показали фото девушек, попавших в "голый" скандал в ОАЭ: 18+
Девушки, которых задержали в ОАЭ из-за обнаженной фотосессии, регулярно публикуют в соцсетях откровенный контент. Среди них есть 11 украинок, россиянки и белоруски.
Источник:24 канал
До задержания в сторис девушки показывали жизнь в Дубае – приемы пищи и алкогольные напитки, прогулки по городу и совместные застолья. Некоторым из них пришлось трижды менять гостиничный номер.
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В одном из видео видно, как несколько девушек и единственный парень в их компании с телефонами сидят на диване. Автор сторис подписала кадры так: "Работу работаем".
Откровенные кадры в Инстаграме
На своих страницах в соцсетях девушки регулярно делятся пикантными фото и видео. На снимках они преимущественно в нижнем белье, иногда прикрывают обнаженные части тела руками.
Что публикуют девушки, попавшие в скандал / Фото из соцсетей 18+
Среди задержанных украинок есть 20-летние Яна и Диана, 19-летняя модель из Полтавы Дарья Хорунженко, модель и мастер бровей Екатерина Кащенко, София Ткачук.
Также в сети пишут, что еще 8 девушек и парень, который является инициатором съемки, приехали из России. Кроме этого, среди задержанных – также гражданки Беларуси.
Что известно о скандале с украинками в ОАЭ
- 3 апреля 40 девушек приняли участие в откровенной фотосессии на балконе дома в курортном районе столицы. Позировали они совсем без одежды.
- Это вызвало возмущение у местных жителей, которым пришлось стать очевидцами действия. Они решили вызвать правоохранителей.
- Полиция обвинила девушек в публичном разврате. Ведь в стране действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах.
- Теперь им грозит заключение вплоть до 6 месяцев да еще и штраф в размере 5 000 дирхамов (в гривнах – примерно 38 тысяч).
- Украинские дипломаты посетят задержанных уже сегодня 6 апреля. Об этом ранее сообщили в Министерстве иностранных дел.
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