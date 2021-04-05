В Дубае 3 апреля задержали 40 девушек из-за голой фотосессии на балконе. Среди них были жительницы Полтавы, Киева, Запорожья и Жашкова на Черкащине.

Кого задержали в Дубае

Из 40 задержанных 11 оказались украинками. Сейчас известны имена 5 из них.

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Среди задержанных есть:

20-летние Яна и Диана. Девушки публиковали в своем инстаграме фото с верблюдами, а затем их изнали на "голом фото";

19-летняя модель из Полтавы Дарья Хорунженко;

модель и мастер бровей Екатерина Кащенко;

София Ткачук.

Кстати, российские СМИ пишут, что на фото была также дочь российского бизнесмена и бывшего банкира. Однако та все отрицает.

Заметим, девушек распознали по татуировкам на фото. Все они публиковали видео и фото с ОАЭ на своих страницах в социальных сетях.

Обратите внимание! По данным СМИ, девушки якобы снимались для израильской версии неизвестного американского веб-сайта для взрослых.

Что известно о голых девушках на балконе в ОАЭ