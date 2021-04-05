СМИ обнародовали имена украинок, которых голыми задержали в ОАЭ
В Дубае 3 апреля задержали 40 девушек из-за голой фотосессии на балконе. Среди них были жительницы Полтавы, Киева, Запорожья и Жашкова на Черкащине.
Источник:Daily Mail
Кого задержали в Дубае
Из 40 задержанных 11 оказались украинками. Сейчас известны имена 5 из них.
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Среди задержанных есть:
- 20-летние Яна и Диана. Девушки публиковали в своем инстаграме фото с верблюдами, а затем их изнали на "голом фото";
- 19-летняя модель из Полтавы Дарья Хорунженко;
- модель и мастер бровей Екатерина Кащенко;
- София Ткачук.
Кстати, российские СМИ пишут, что на фото была также дочь российского бизнесмена и бывшего банкира. Однако та все отрицает.
Заметим, девушек распознали по татуировкам на фото. Все они публиковали видео и фото с ОАЭ на своих страницах в социальных сетях.
Что известно о голых девушках на балконе в ОАЭ
- Правоохранители задержали девушек 3 апреля на балконе дома в курортном районе Дубай Марина.
- Полицейских вызвали люди из соседнего дома, которые наблюдали за фотосессией.
- В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что консул посетит задержанных 6 апреля.
- Известно, что среди них есть еще 8 девушек из России.
- Теперь нарушительницам грозит серьезное наказание – заключение сроком до 6 месяцев и штраф в размере 5 тысяч дирхамов (примерно 38 тысяч гривен)
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