Однак ворог подає ці удари своєму населенню як "демілітаризацію України", стверджуючи, що на борту судна була зброя. Детальніше 24 Каналу розповів капітан 1 рангу запасу ВМС України, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

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Як Росія спробує використати удар

Напередодні Росія здійснила черговий удар по судну в порту Одеси, що перевозило зерно з України до Алжиру. Чотири члени екіпажу загинули, ще один моряк отримав поранення. Цей інцидент лише підтверджує, що Росії не подобається зерновий коридор, успішно відкритий нашою державою.

Як зазначив капітан запасу ВМС, росіян не влаштовує, що Україна самостійно організувала безпеку для вантажів, знешкоджує морські міни та захищає маршрути від загроз.

З 2023 року Військово-морські сили знайшли й знешкодили близько 100 морських мін, які знаходились на цьому коридорі,

– зазначив Андрій Риженко.

Росіяни намагаються перешкодити цьому процесу, регулярно здійснюючи удари по суднах, які йдуть до або з українських портів.

"Вони не будуть розповідати у своїх медіа, що судно прибуло в Україну за сільськогосподарською продукцією для того, щоб населення Алжиру нормально харчувалося, оскільки не отримають підтримку населення. Натомість якщо скажуть, що знищили зброю на борту й Україна демілітаризована, це змотивує їх", – зазначив він.

Зверніть увагу! Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук сказав, що Росія ударом по порту в Одесі демонструє свою агресію та бойові спроможності на тлі переговорів України та США у Джидді.

Риженко також звернув увагу на темпи запуску ракет, зокрема "Іскандерів", з північної частини Криму. Вони мають високу швидкість, що ускладнює їхнє перехоплення системами ППО. На сьогодні такі удари стали майже регулярними – з початку року вже третій напад на подібне судно.