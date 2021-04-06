У Дубаї затримали 11 українок, які брали участь в оголеній фотосесії. Подруга дівчат розповіла, що вони поїхали в ОАЕ, аби пофотографуватися, про жодні оргії та ескорт мова не йде.

Про це в інстаграмі розповіла користувачка з ніком dnem.i.nochiu. За її словами, про українок, які фотографувалися голими на балконі готелю, поширюють багато неправдивої інформації.

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Жінка зазначила, що дівчата самі оплатили поїздку і прилетіли в ОАЕ на вихідні, аби зробити фотосесію.

Ніхто не їздить ї **тися такими групами, це маячня. З ними поїхав фотограф і організатор вечірок,

– написала вона.

Подруга українок, які потрапили у скандал, додала, що на фото немає "ніяких мужиків і оргій". Однак звернула увагу, що є запитання, чому ні дівчата, ні організатор заходу не вивчили закони країни, в яку прилетіли робити відверту фотосесію.

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