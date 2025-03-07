Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Читайте також "Це був перший такий потужний удар": якими ракетами росіяни атакували Тернопільщину 7 березня
Які наслідки атаки на Тернопільщину
На Тернопільщині тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Зараз на місці працюють 66 рятувальників та 16 одиниць техніки
За словами ДСНС, рятувальники вже ліквідували пожежу на одному з об'єктів критичної інфраструктури, яка спалахнула внаслідок російського ракетного удару. На щастя, постраждалих немає.
Окупанти завдали ракетного удару по Україні / Фото: ДСНС Тернопільщини
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.