В Дубае задержали 11 украинок, которые принимали участие в обнаженной фотосессии. Подруга девушек рассказала, что они поехали в ОАЭ, чтобы сфотографироваться, о каких-то оргиях и эскорте речь не идет.

Об этом в инстаграме рассказала пользовательница с ником dnem.i.nochiu. По ее словам, об украинках, которые фотографировались голыми на балконе отеля, распространяют много неправдивой информации.

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Обнаженная фотосессия в Дубае: новые заявления

Женщина отметила, что девушки сами оплатили поездку и прилетели в ОАЭ на выходные, чтобы сделать фотосессию.

Никто не ездит е**ться такими группами, это бред. С ними поехал фотограф и организатор вечеринок,

– написала она.

Подруга украинок, которые попали в скандал, добавила, что на фото нет "никаких мужиков и оргий". Однако обратила внимание, что есть вопросы, почему ни девушки, ни организатор мероприятия не изучили законы страны, в которую прилетели делать откровенную фотосессию.

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