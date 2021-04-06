Никаких оргий и эскорта, – подруга задержанных в Дубае украинок об их фотосессии
В Дубае задержали 11 украинок, которые принимали участие в обнаженной фотосессии. Подруга девушек рассказала, что они поехали в ОАЭ, чтобы сфотографироваться, о каких-то оргиях и эскорте речь не идет.
Источник:24 канал
Об этом в инстаграме рассказала пользовательница с ником dnem.i.nochiu. По ее словам, об украинках, которые фотографировались голыми на балконе отеля, распространяют много неправдивой информации.
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Обнаженная фотосессия в Дубае: новые заявления
Женщина отметила, что девушки сами оплатили поездку и прилетели в ОАЭ на выходные, чтобы сделать фотосессию.
Никто не ездит е**ться такими группами, это бред. С ними поехал фотограф и организатор вечеринок,
– написала она.
Подруга украинок, которые попали в скандал, добавила, что на фото нет "никаких мужиков и оргий". Однако обратила внимание, что есть вопросы, почему ни девушки, ни организатор мероприятия не изучили законы страны, в которую прилетели делать откровенную фотосессию.
Что известно о скандале с украинками в ОАЭ
- 3 апреля 40 девушек приняли участие в обнаженной фотосессии на балконе дома в курортном районе Дубаи.
- Это вызвало возмущение у местных жителей, поэтому они решили вызвать полицию.
- Полиция обвинила девушек в публичном разврате. Ведь в стране действуют строгие законы относительно непристойного поведения в общественных местах.
- Теперь им грозит тюремное заключение до 6 месяцев и еще и штраф в размере 5 тысяч дирхамов (примерно 38 тысяч гривен).
- В МИД Украины сообщили, что украинские дипломаты посетят задержанных уже 6 апреля.
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