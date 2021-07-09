Участницам инкриминируют нарушение закона об общественном порядке. Инцидент произошел в городе Котор.
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Участниками пикантной фотосессии стали девушки в возрасте от 19 до 21 года. Они разделись и фотографировались, а также позировали для видео. Суд принял решение оштрафовать "героинь".
Они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор – Троица,
– говорится в сообщении.
Детали съемок
- Фотосессию на дороге правоохранители остановили 8 июля.
- Полицейские прибыли на место происшествия, когда увидели видео, которое распространили в сети.
- На кадрах девушки поливают друг друга из брандспойта пожарной машины, а также позируют на асфальте.
- Местных жителей очень возмутило предположение, что участие в фотосессии могли взять спасатели. В то же время командир службы защиты и спасения в Которе опроверг эту информацию.
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Секс-скандал с украинками: последние новости
- В ОАЭ 3 апреля задержали группу молодых девушек, которые приняли участие в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба.
- В МИД Украины подтвердили, что среди моделей было 11 украинок.
- Впоследствии девушек депортировали из страны и они вернулись в Украину.
- Недавно эротическое видео с ОАЭ галерист Виталий Гречин выставил на аукцион.
- Кроме того, украинок за эротическую фотосессию задержали также в Турции. Они устроили фотосессию на яхте во время священного Рамадана. Впоследствии одна из девушек призывала: "не стоит фотографироваться в мусульманских странах обнаженными".