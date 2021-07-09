Учасницям інкримінують порушення закону про громадський порядок. Інцидент стався у місті Котор.
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Учасницями пікантної фотосесії стали дівчата віком від 19 до 21 року. Вони роздягнулися та фотографувалися, а також позували для відео. Суд ухвалив рішення оштрафувати "героїнь".
Вони поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги Котор – Троїця,
– мовиться у повідомленні.
Деталі зйомок
- Фотосесію на дорозі правоохоронці зупинили 8 липня.
- Поліцейські прибули на місце події, коли побачили відео, яке поширили у мережі.
- На кадрах дівчата поливають одна одну із брандспойта пожежної машини, а також позують на асфальті.
- Місцевих жителів дуже обурило припущення, що участь у фотосесії могли взяти рятувальники. Водночас командир служби захисту та порятунку у Которі спростував цю інформацію.
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Секс-скандал з українками: останні новини
- В ОАЕ 3 квітня затримали гурт молодих дівчат, які взяли участь в оголеній фотосесії на балконі хмарочосу.
- У МЗС України підтвердили, що серед моделей було 11 українок.
- Згодом дівчат депортували з країни і вони повернулися в Україну.
- Нещодавно еротичне відео з ОАЕ галерист Віталій Гречин виставив на аукціон.
- Окрім того, українок за еротичну фотосесію затримали також у Туреччині. Вони влаштували фотосесію на яхті під час священного Рамадану. Згодом одна з дівчат закликала: "не варто фотографуватися у мусульманських країнах оголеними".