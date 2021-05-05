Через голі фото знову затримали дівчат з України: цього разу в Туреччині
У Туреччині українки вирішили влаштувати фотосесію голяка на яхті. Їх помітили із сусіднього катера і зателефонували у поліцію.
Джерело:Antalya Lider
Голий фотосет дівчата влаштували у затоці Гечек в районі Мугли. Дівчата, не соромлячись позували оголеними, а чоловіки на це дивилися.
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Обурення турків через оголені фото дівчат
По-перше, як зазначають ЗМІ, місцеві жителі були вражені тим, що до такої фотосесії вдалися під час священного Рамадану. По-друге, зробили це у час повного локдауну для місцевих, коли лише для туристів не діють суворі заборони. У Муглі дозволяється вихід яхт у відкрите море, тому проблем із організацією плавання не виникло.
Дівчата відкрито і не соромлячись позували на яхті, тому їх легко помітили із сусідніх плавзасобів. Відтак викликали поліцію. Один із чоловіків-очевидців написав, що двоє з дівчат займалися на яхті коханням. Це викликало бур. негативу черед місцевих.
Фотосесія оголених дівчат у Туреччині: дивіться сюжет місцевих ЗМІ
Як видно з фото, під час зйомок на яхті були присутні 6 дівчат і 2 чоловіків. Дівчата фотографували одна одну, а чоловіки дивилися на процес.
Процес зйомки фото ню / Колаж із onedio.com
Що розповіла затримана українка
Про затримання у своїх соцмережах вже розповіла одна з дівчат-українок. Вона зазначила: після недовгого опитування, дівчат з поліції випустили. Інформація про затримання швидко розлетілася місцевими ЗМІ.
Дівчина додала: не варто фотографуватися у мусульманських країнах оголеними. Хай і "балкон в ОАЕ" нічого самий учасниць фотосету у Туреччині нічого не навчив, дівчина застерегла від цього інших. Якщо ж це дуже кортить зробити ню-фотосет – то варто у потаємних місцях, де ніхто цього не побачить.
Як українок затримали у Туреччині за голі фото: дивіться відео
Попередній скандал з голими українками
- У ОАЕ затримали 11 українок, які взяли участь в еротичній фотосесії у будівлі курортного району Дубай Маріна.
- Серед моделей були також громадянки інших країн.
- Дівчата позували голяка на балконі, що помітили люди із сусідніх балконів.
- Оскільки в ОАЕ це заборонено, вони викликали поліцію.
- Українок депортували 13 квітня. Усім дівчатам надалі заборонили в'їзд в ОАЕ.
- Моделі розповіли, що дні у СІЗО перетворилися для них у справжнє пекло.
- Дівчатам навіть погрожували фізичною розправою.
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