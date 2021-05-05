У Туреччині українки вирішили влаштувати фотосесію голяка на яхті. Їх помітили із сусіднього катера і зателефонували у поліцію.

Голий фотосет дівчата влаштували у затоці Гечек в районі Мугли. Дівчата, не соромлячись позували оголеними, а чоловіки на це дивилися.

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Обурення турків через оголені фото дівчат

По-перше, як зазначають ЗМІ, місцеві жителі були вражені тим, що до такої фотосесії вдалися під час священного Рамадану. По-друге, зробили це у час повного локдауну для місцевих, коли лише для туристів не діють суворі заборони. У Муглі дозволяється вихід яхт у відкрите море, тому проблем із організацією плавання не виникло.

Дівчата відкрито і не соромлячись позували на яхті, тому їх легко помітили із сусідніх плавзасобів. Відтак викликали поліцію. Один із чоловіків-очевидців написав, що двоє з дівчат займалися на яхті коханням. Це викликало бур. негативу черед місцевих.

Фотосесія оголених дівчат у Туреччині: дивіться сюжет місцевих ЗМІ

Як видно з фото, під час зйомок на яхті були присутні 6 дівчат і 2 чоловіків. Дівчата фотографували одна одну, а чоловіки дивилися на процес.



Процес зйомки фото ню / Колаж із onedio.com

Що розповіла затримана українка

Про затримання у своїх соцмережах вже розповіла одна з дівчат-українок. Вона зазначила: після недовгого опитування, дівчат з поліції випустили. Інформація про затримання швидко розлетілася місцевими ЗМІ.

Дівчина додала: не варто фотографуватися у мусульманських країнах оголеними. Хай і "балкон в ОАЕ" нічого самий учасниць фотосету у Туреччині нічого не навчив, дівчина застерегла від цього інших. Якщо ж це дуже кортить зробити ню-фотосет – то варто у потаємних місцях, де ніхто цього не побачить.

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