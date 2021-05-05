В Турции украинки решили устроить фотосессию голышом на яхте. Их заметили с соседнего катера и позвонили в полицию.

Голый фотосет девушки устроили в заливе Гечек в районе Муглы. Девушки не стесняясь позировали обнаженными, а мужчины на это смотрели.

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Возмущение турок из-за обнаженных фото девушек

Во-первых, как отмечают СМИ, местные жители были поражены тем, что к такой фотосессии прибегли во время священного Рамадана. Во-вторых, сделали это во время полного локдауна для местных, когда только для туристов не действуют строгие запреты. В Мугле разрешается выход яхт в открытое море, поэтому проблем с организацией плавания не возникло.

Девушки открыто и не стесняясь позировали на яхте, потому их легко заметили из соседних плавсредств. Поэтому вызвали полицию. Один из мужчин-очевидцев написал, что две из девушек занимались на яхте любовью. Это вызвало бурю негатива среди местных.

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Как видно по фото, во время съемок на яхте присутствовали 6 девушек и 2 мужчин. Девушки фотографировали друг друга, а мужчины смотрели на процесс.



Процесс съемки фото ню / Коллаж с onedio.com

Что рассказала задержанная украинка

О задержании в своих соцсетях уже рассказала одна из девушек-украинок. Она отметила: после недолгого опроса девушек из полиции выпустили. Информация о задержании быстро разлетелась в местных СМИ.

Девушка добавила: не стоит фотографироваться в мусульманских странах обнаженными. И хоть "балкон в ОАЭ" ничему участниц фотосета в Турции не научил, девушка предостерегла от этого других. Если же очень хочется сделать фотосет в стиле ню, то стоит организовать съемку в потайных местах, где никто этого не увидит.

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