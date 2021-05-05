Из-за голых фото снова задержали девушек из Украины: на этот раз в Турции
В Турции украинки решили устроить фотосессию голышом на яхте. Их заметили с соседнего катера и позвонили в полицию.
Источник:Antalya Lider
Голый фотосет девушки устроили в заливе Гечек в районе Муглы. Девушки не стесняясь позировали обнаженными, а мужчины на это смотрели.
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Возмущение турок из-за обнаженных фото девушек
Во-первых, как отмечают СМИ, местные жители были поражены тем, что к такой фотосессии прибегли во время священного Рамадана. Во-вторых, сделали это во время полного локдауна для местных, когда только для туристов не действуют строгие запреты. В Мугле разрешается выход яхт в открытое море, поэтому проблем с организацией плавания не возникло.
Девушки открыто и не стесняясь позировали на яхте, потому их легко заметили из соседних плавсредств. Поэтому вызвали полицию. Один из мужчин-очевидцев написал, что две из девушек занимались на яхте любовью. Это вызвало бурю негатива среди местных.
Фотосессия обнаженных девушек в Турции: смотрите сюжет местных СМИ
Как видно по фото, во время съемок на яхте присутствовали 6 девушек и 2 мужчин. Девушки фотографировали друг друга, а мужчины смотрели на процесс.
Процесс съемки фото ню / Коллаж с onedio.com
Что рассказала задержанная украинка
О задержании в своих соцсетях уже рассказала одна из девушек-украинок. Она отметила: после недолгого опроса девушек из полиции выпустили. Информация о задержании быстро разлетелась в местных СМИ.
Девушка добавила: не стоит фотографироваться в мусульманских странах обнаженными. И хоть "балкон в ОАЭ" ничему участниц фотосета в Турции не научил, девушка предостерегла от этого других. Если же очень хочется сделать фотосет в стиле ню, то стоит организовать съемку в потайных местах, где никто этого не увидит.
Как украинок задержали в Турции за голые фото: смотрите видео
Предыдущий скандал с голыми украинками
- В ОАЭ задержали 11 украинок, которые приняли участие в эротической фотосессии в здании курортного района Дубай Марина.
- Среди моделей были также гражданки других стран.
- Девушки позировали нагишом на балконе, что заметили люди с соседних балконов.
- Поскольку в ОАЭ это запрещено, они вызвали полицию.
- Украинок депортировали 13 апреля. Всем девушкам в дальнейшем запретили въезд в ОАЭ.
- Модели рассказали, что дни в СИЗО превратились для них в настоящий ад.
- Девушкам даже угрожали физической расправой.
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