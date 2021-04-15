За хлеб не дрались: украинки из ОАЭ рассказали, почему россиянок не посадили после съемки
Украинки, которых задержали в ОАЭ за участие в эротической фотосессии, рассказали, что вместе с ними фотографировались и российские коллеги. Однако им удалось избежать заключения.
Источник:инстаграм mur.irco
Украинские девушки Ирина и Диана рассказали, что россиянки просто проигнорировали вызов в полицию. Именно поэтому им удалось счастливо вернуться домой.
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Модели-украинки признались: если бы были умнее, поступили бы так же.
У россиянок были билеты еще на 3 апреля. Другим моделям повезло значительно меньше: они должны были вылететь из ОАЭ лишь 5 апреля.
Те, у кого билеты на 3 апреля – свалили себе. У них все хорошо. Они не видели дубайского СИЗО и за хлеб не дрались,
– заявили украинки.
Детали скандала
- В ОАЭ задержали 11 украинок, которые приняли участие в эротической фотосессии в здании курортного района Дубай Марина. Среди моделей были также гражданки других стран.
- Спикер МИД Олег Николенко рассказал, что "согласно законодательству ОАЭ, наказанием за совершение такого правонарушения может быть штраф в размере около 1 300 долларов США с последующей депортацией".
- Украинок депортировали 13 апреля. Всем девушкам запретили въезд в ОАЭ.
- Модели рассказали, что дни в СИЗО превратились для них в настоящий ад. Девушкам даже угрожали физической расправой.
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