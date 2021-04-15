Украинки, которых задержали в ОАЭ за участие в эротической фотосессии, рассказали, что вместе с ними фотографировались и российские коллеги. Однако им удалось избежать заключения.

Украинские девушки Ирина и Диана рассказали, что россиянки просто проигнорировали вызов в полицию. Именно поэтому им удалось счастливо вернуться домой.

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Модели-украинки признались: если бы были умнее, поступили бы так же.

У россиянок были билеты еще на 3 апреля. Другим моделям повезло значительно меньше: они должны были вылететь из ОАЭ лишь 5 апреля.

Те, у кого билеты на 3 апреля – свалили себе. У них все хорошо. Они не видели дубайского СИЗО и за хлеб не дрались,

– заявили украинки.

Детали скандала