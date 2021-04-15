За хліб не билися: українки з ОАЕ розповіли, чому росіянок не ув'язнили після скандальної зйомки
Українки, яких затримали в ОАЕ за участь в еротичній фотосесії, розповіли, що разом з ними фотографувалися і російські колеги. Однак їм вдалося уникнути ув'язнення.
Джерело:Інстаграм mur.irco
Українські дівчата Ірина та Діана розповіли, що росіянки просто проігнорували виклик до поліції. Саме тому їм вдалося щасливо повернутися додому.
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Моделі-українки зізналися: якби були розумніші, вчинили б так само.
Росіянки мали квитки ще на 3 квітня. Іншим моделям пощастило значно менше: вони мали вилетіти з ОАЕ лише 5 квітня.
У тих, хто мав квитки на 3 квітня – звалили собі. У них все добре. Вони не бачили дубайського СІЗО і за хліб не билися,
– заявили українки.
Деталі скандалу
- У ОАЕ затримали 11 українок, які взяли участь в еротичній фотосесії у будівлі курортного району Дубай Маріна. Серед моделей були також громадянки інших країн.
- Речник МЗС Олег Ніколенко розповів, що "відповідно до законодавства ОАЕ, покаранням за скоєння такого правопорушення може бути штраф у розмірі близько 1 300 доларів США з подальшою депортацією".
- Українок депортували 13 квітня. Усім дівчатам заборонили в'їзд в ОАЕ.
- Моделі розповіли, що дні у СІЗО перетворилися для них у справжнє пекло. Дівчатам навіть погрожували фізичною розправою.
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