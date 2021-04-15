Українки, яких затримали в ОАЕ за участь в еротичній фотосесії, розповіли, що разом з ними фотографувалися і російські колеги. Однак їм вдалося уникнути ув'язнення.

Українські дівчата Ірина та Діана розповіли, що росіянки просто проігнорували виклик до поліції. Саме тому їм вдалося щасливо повернутися додому.

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Моделі-українки зізналися: якби були розумніші, вчинили б так само.

Росіянки мали квитки ще на 3 квітня. Іншим моделям пощастило значно менше: вони мали вилетіти з ОАЕ лише 5 квітня.

У тих, хто мав квитки на 3 квітня – звалили собі. У них все добре. Вони не бачили дубайського СІЗО і за хліб не билися,

– заявили українки.

Деталі скандалу