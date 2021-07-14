Підтримували збірну Англії: нові подробиці оголеної фотосесії українок в Чорногорії

Українки, що втрапили у скандал з оголеною фотосесією у Чорногорії, були причетні до такого ж інциденту в Дубаї. Стало відомо, що дівчата роздягнулись, аби підтримати збірну Англії на Євро-2020.

Зазначили, що в Чорногорії та Дубаї знялась закарпатська блогерка Маріанна. ЗМІ стверджують, що до цих фотосесій був причетний фінансист Віталій Гречин, який супроводжував дівчат.

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Підтримували Англію

Дівчата намалювали на собі прапор Англії та оголились. Ймовірно, вони хотіли підтримати збірну на чемпіонаті. Після цього поліція Чорногорії винесла їм попередження із можливістю потрапити за ґрати.



Фотосесія українок / Фото Mukachevo.net.

Детальніше про фотосесію

Українки у липні влаштували еротичну фотосесію серед автомобільної дороги у Чорногорії.

За словами правоохоронців, дівчата поводились безсоромно в громадському місці, тобто на частині регіональної дороги Котор – Троїця.

У результаті українок покарали за таку поведінку. Вони заплатять штраф у розмірі 450 євро.

Скандал з українками в Дубаї