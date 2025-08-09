В Измаиле инспектора патрульной полиции Максима Стандратюка обвинили в незаконном пересечении границы. Его руководство пообещало привлечь его к ответственности в соответствии с законом.

Ранее СМИ заметили, что в соцсетях он обозначал свое место пребывания в Молдове. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

Что известно о побеге Стандартюка за границу?

Информационный повод появился после того, как местные Telegram-каналы обнародовали видео, якобы из Instagram Стандратюка, где он указал свое место пребывания в Молдове. В подписи он утверждал, что направляется по собственному паспорту и документу своего напарника, которые якобы изъяли правоохранители.

Вскоре Instagram-аккаунт, где опубликовали видео, исчез, а страница Стандратюка в Facebook также была удалена или закрыта.

В полиции Одесской области подтвердили факт его выезда за границу, отметив, что на момент инцидента он занимал должность инспектора, а не заместителя начальника патрульной полиции, как писали в соцсетях. Ранее он временно исполнял эти обязанности, но впоследствии оставил должность.

После инцидента Стандратюка уволили и с должности инспектора. В ведомстве отметили, что он будет нести ответственность в соответствии с действующим законодательством.