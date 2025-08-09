Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевский областной ТЦК и СП.

Смотрите также На Волыни толпа напала на автомобиль ТЦК: одного из фигурантов задержали

Что известно о конфликте между гражданским и военными ТЦК?

По данным Николаевского ТЦК, гражданина остановили для проверки военно-учетных документов. В ходе проверки выяснилось, что он является военнообязанным и находится в розыске с 30 июля 2025 года в связи с нарушением требований статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Итак, оснований для отсрочки от мобилизации в ряды ВСУ человек не имел. На законное требование предъявить военно-учетные документы он отреагировал агрессивно и применил физическую силу к одному из военнослужащих ТЦК.

В ответ на такие действия военные ТЦК были вынуждены применить меры физического воздействия в отношении него.

Этот инцидент, к сожалению, является очередным проявлением сознательного игнорирования гражданами своего законного долга,

– заявили в Николаевском ТЦК.

А также напомнили, что в соответствии с требованиями постановления Кабмина № 560 право осуществить административное задержание и доставку в ближайший ТЦК и СП имеют представители полиции.

Там заверили, что дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются и по результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям. А также призвали общество и медиа взвешенно и беспристрастно использовать информацию из непроверенных источников.

К слову, ранее в поселке Бугское также произошел конфликт между гражданскими и военнослужащими ТЦК. Мужчины палками нанесли телесные повреждения одному из военных ТЦК и повредили авто. Один из военных был вынужден открыть огонь.