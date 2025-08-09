Подальші обставини інциденту наразі встановлюються. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про конфлікт між цивільним та військовими ТЦК?

За даними Миколаївського ТЦК, громадянина зупинили для перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки з’ясувалося, що він є військовозобов’язаним і перебуває у розшуку з 30 липня 2025 року у зв’язку з порушенням вимог статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Отже, підстав для відстрочки від мобілізації до лав ЗСУ чоловік не мав. На законну вимогу пред'явити військово-облікові документи він відреагував агресивно і застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців ТЦК.

У відповідь на такі дії військові ТЦК були змушені застосувати заходи фізичного впливу щодо нього.

Цей інцидент, на жаль, є черговим проявом свідомого ігнорування громадянами свого законного обов'язку,

– заявили у Миколаївському ТЦК.

А також нагадали, що відповідно до вимог постанови Кабміну № 560 право здійснити адміністративне затримання та доставку до найближчого ТЦК та СП мають представники поліції.

Там запевнили, що подальші обставини інциденту встановлюються і за результатами проведеної роботи буде надана правова оцінка зазначеним подіям. А також закликали суспільство та медіа виважено й неупереджено використовувати інформацію з неперевірених джерел.

До слова, раніше у селищі Бузьке також стався конфлікт між цивільними та військовослужбовцями ТЦК. Чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто. Один із військових був змушений відкрити вогонь.