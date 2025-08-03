Близько 10:00 невідомі напали на військовослужбовців ТЦК та СП, які разом із правоохоронцем здійснювали заходи оповіщення. У поліції розповіли деталі інциденту, передає 24 Канал.

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Що відомо про напад на військових у Бузькому?

За словами правоохоронців, на одній з вулиць селища військовослужбовці підійшли до місцевого жителя, щоб перевірити у нього документи. Чоловік почав втікати та забіг до крамниці. Згодом він вийшов і розпочав конфлікт з військовими. До нього долучилися ще двоє місцевих.

У результаті чоловіки палицями нанесли тілесні ушкодження одному з військових ТЦК та пошкодили авто.

З метою самозахисту, військовослужбовець здійснив постріл із травматичного пістолета та травмував одного із нападників у ногу.

Розпочаті кримінальні провадження за статтею про "Умисне легке тілесне ушкодження", а також за статтею "Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадянський обов'язок".