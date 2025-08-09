В Ізмаїлі інспектора патрульної поліції Максима Стандратюка звинуватили в незаконному перетині кордону. Його керівництво пообіцяло притягнути його до відповідальності згідно із законом.

Раніше ЗМІ помітили, що у соцмережах він позначав своє місце перебування у Молдові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

Що відомо про втечу Стандартюка за кордон?

Інформаційний привід з’явився після того, як місцеві Telegram-канали оприлюднили відео, нібито з Instagram Стандратюка, де він вказав своє місце перебування в Молдові. У підписі він стверджував, що прямує за власним паспортом та документом свого напарника, які начебто вилучили правоохоронці.

Невдовзі Instagram-акаунт, де опублікували відео, зник, а сторінка Стандратюка у Facebook також була видалена або закрита.

У поліції Одещини підтвердили факт його виїзду за кордон, зазначивши, що на момент інциденту він обіймав посаду інспектора, а не заступника начальника патрульної поліції, як писали у соцмережах. Раніше він тимчасово виконував ці обов’язки, але згодом залишив посаду.

Після інциденту Стандратюка звільнили й із посади інспектора. У відомстві наголосили, що він нестиме відповідальність відповідно до чинного законодавства.