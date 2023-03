Опасный вброс: почему по версии Washington Post Украина "не готова" к контрнаступлению

В преддверии ожидаемого весеннего наступления ВСУ во влиятельном американском издании The Washington Post вышла статья с неоднозначными формулировками и выводами. Иначе, как гадкой провокацией, это событие расценить трудно. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Эволюция отношения к войне в Украине

Украина переживает сейчас тяжелый период своей новейшей истории. Мы приносим огромные человеческие жертвы на фронте, не только защищая свою свободу, но и находясь в эпицентре столкновения западной цивилизации с "Осью Зла" (о чем мы писали раньше). Мы защищаем весь Западный Мир.

С одной стороны, в статье WP хорошо описывают огромные трудности, с которыми столкнулась Украина, ссылаясь на общение с военным с позывным "Купол". Но, с другой стороны, вся эта статья от начала и до конца пронизана кремлевскими нарративами, хотя адресована она не московитской публике, а американскому читателю.

Эволюция видения войны прошла огромный путь как в американских СМИ, так и в американском политикуме. В первые дни войны (да и еще до ее начала) доминировал тезис о "взятии Киева за 3 дня" и "падении Украины за неделю". Западные разведчики и аналитики так убеждали правительства, военных и себя в этом сценарии развития событий, что единственными видами оружия, поставлявшими в тот период в Украину, были переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы. Нас готовили к партизанской войне…

В середине года, после успехов украинских военных возле Киева и Харьковской области, тон изменился. Однако лейтмотив большинства разговоров и публикаций все равно был таков: "Вы же понимаете, что Россия – это великое государство, а ее армия значительно многочисленнее. Они обладают безграничным мобилизационным потенциалом, и вам никогда их не победить на поле боя".

Замаскированная пропаганда

Такие публикации появлялись не только на страницах влиятельной WP, но и в известных изданиях Politico и New York Times. И это, казалось бы, демократические рупоры! Что уж говорить о симпатиках Дональда Трампа и части его однопартийцев, которые искренне ненавидят Украину и требуют немедленно прекратить "бессмысленные расходы". Они используют для продвижения своих идей медийные площадки и известных ведущих типа Такера Карлсона: "Америке ничто не угрожает!".

Этот вид изысканной пропаганды, замаскированный под понимание и сочувствие к украинцам, значительно опаснее. "Бедные украинцы очень страдают на войне. У них закончилось и оружие, и бойцы, нужно немедленно садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным и договариваться о мире". Вот такой кремлевский нарратив протягивает в своей статье группа авторов во главе с Изабеллой Хуршудян (журналистка, судя по фамилии, армянского происхождения, работающая с аккредитацией в Украине). Делают они это как раз перед решающим этапом войны, накануне принятия сверхважных для нас решений о выделении очередной военной помощи.

В другом, казалось бы, демократическом издании The New Your Times вышла статья со ссылкой на "тайные источники в разведке" об организованных взрывах на газопроводах "Северных потоков". Немного погодя издание Politico рассказывало о конфликте между Украиной и США и возникновении "маленьких трещин" (little fissures) в отношениях.

Все эти прокремлевские нарративы преследуют только одну цель – остановить помощь Украине, заставить сесть за стол переговоров с агрессором, дать "отдохнуть и перегруппироваться" полуразбитой российской армии.

Единственный выход для Украины – контрнаступление

Да, надо признать, что политическая элита в США не является на 100% "концентратом поддержки" Украины. И это не только около 40 так называемых "трампистов" в Конгрессе США, которые с самого начала войны выступают за изоляционистские идеи.

Вспомним себе "заявление тридцати" демократических (левых) сенаторов в прошлом году. Они, правда, очень быстро (буквально на следующий день после обнародования) отозвали свое позорное заявление после "разъяснительной работы" со стороны президента Джо Байдена. Однако они никуда не исчезли, как и сама идея изоляционизма, отнюдь не нова.

В США еще во время второй мировой войны часть политиков и членов Конгресса выступали за невмешательство в "конфликт в Европе". В новейшей истории Штатов такими изоляционистами были Трамп и даже в значительной степени демократ Барак Обама. Обеим казалось уместным прекратить тратиться на поддержку НАТО и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Все публикации в упомянутых изданиях странным образом совпали с подготовкой к визиту Си Цзиньпина в Москву. Именно глава Коммунистической партии Китая, переизбранный на третий срок председательства в партии, проявил инициативу и на годовщину полномасштабного вторжения опубликовал свое видение достижения мира. Выстраивая политику своей империи в новом двухполярном мире, "император" Си, конечно, имеет свое видение того, каким должен быть и мир, и мир в Украине. Проигрыш России "на условиях США" ему не нравится, а потому он "готов пойти на некоторые жертвы".

При этом, четко артикулируя тезисы о "территориальной целостности" и "суверенитете", Си, конечно, подразумевает в первую очередь Тайвань, а не Украину. Однако официальной публикацией новой версии карты Китая, утвержденной правительством КНР, Китай очертил не только "провинцию Тайвань со столицей в Тайбэй", но и историческую территорию на севере и северо-востоке, куда вошли (для справки) значительные территории нынешней России, в частности Забайкалье и Дальний Восток.

Все это элементы большой игры, в которую вступил мир, ее развязка близится с каждым днем. Понятно одно: войну нужно не "завершать", а выигрывать! Несмотря на "лай собак" в некоторых медиа, наш "караван двигается вперед", Украина продолжает получать помощь и готовится к большому контрнаступлению. Ибо другого выхода у нас нет.