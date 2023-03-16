Сколько старого оружия осталось у россиян

Хотя бы потому, что минобороны России еще в 2016 году заявляло о планах сдать такое вооружение на перетопку, ибо поддерживать его в надлежащем состоянии сложно.

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Кроме того, часть такого "имущества" россияне использовали для поддержки "братских режимов" в Сирии и Ливии. Поэтому на складах остались, мягко говоря, не самые лучшие экземпляры.

С другой стороны, кто настроен пессимистично – тот тоже по-своему прав, потому что такого металлолома на складах хранения врага может стоять еще достаточно много.

Например, имеется оценочный диапазон от 100 до 500 экземпляров Т-55, которые враг в теории может восстановить и отправить на фронт. Кроме БТР-50, у них есть и значительно более "глубокие" раритеты, например – легкие танки ПТ-76 (как минимум несколько единиц) с противошаровой броней. В теории они отвоевали свое еще во Вьетнаме, но по факту такие машины россияне использовали даже в Чечне в 2000-х годах. Точно стояли на хранении еще БТР-60 с открытым верхом. Их количество рассчитывается на уровне нескольких сотен.

Гаубицы Д-1 времен Второй мировой – на самом деле еще не самое древнее "усиление", которое получила артиллерия оккупантов. Ибо на складах армии России стоят также:

несколько сотен гаубиц МЛ-30 калибра 122 миллиметра;

МЛ-20 калибра 152 миллиметров времен Второй мировой войны;

вроде бы есть 40 единиц даже такого раритета, как 203-миллиметровая гаубица типа Б-4М (буксированная, на гусеничном шасси).

С другой стороны, здесь нужно обращать внимание не только на то, сколько разного металлолома до сих пор могут "на бумаге" хранить россияне, и сколько реально может ездить и стрелять. Важно и для чего они это делают. Ведь здесь у нашего врага почти все пошло не так.

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Как россияне хотели воспользоваться "одноразовой" техникой

Оккупанты пытаются показать, что поскольку у них на складах есть такой металлолом, значит они способны вести длительную войну на истощение. Хотя враг держал эту архаическую технику на хранении для другой задачи – "быстрой и победоносной войны", где победа достигается именно катастрофической концентрацией преимущества в технике и живой силе вместо высокоточного качества. Поскольку война быстрая, то и техника по сути "одноразовая".

Россия унаследовала советскую систему мобилизационного развертывания, где предусмотрено три эшелона войск – подразделения постоянной готовности, части с развертыванием за 1 – 2 суток (Д+2), и кадровые части с развертыванием за 20 суток (Д+20), "мобики" в современных условиях".

Именно для одноразового и массированного усиления "мобиков" Д+20 и предполагалось держать раритетную технику на складах хранения, потому что матчасть должна была быть использована однократно и масштабно для развертывания мобилизованных "с нуля" частей. А не для постоянного покрытия потерь кадровых частей по принципу "по чайной ложечке".

По своей нормативке, страна-террорист должна была начинать свою "частичную мобилизацию" на самом деле уже в апреле – мае 2022 года. Или хотя бы приберечь свои Т-62 и старые "мотолыги" для "мобиков" к сентябрю – октябрю прошлого года. Однако россияне сделали так, что теперь у ВСУ среди трофеев есть даже батальон тех же Т-62.

Последовательность и ритмичность выполнения мобилизационных мер имеют свой стратегический смысл. Поскольку россияне этого не придерживались, они не смогли превратить свою массу техники и живой силы в то качество, необходимое для эффективных наступательных действий.

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Наконец, тот факт, что оккупанты погнали на фронт С-60 и МТ-ЛБ с корабельными зенитками 2М-3 времен Второй мировой, означает, что у них резко закончились даже "свободные" ЗУ-23-2 на хранении. Да, эти 2М-3 вполне могут стрелять. Но их снимали с консервации со складов вообще Тихоокеанского флота. Возить дефицитные выстрелы нестандартного калибра 25 миллиметров – еще то логистическое "удовольствие".

И в качестве кульминации – 30 "парадных" Т-34, которые Россия в 2019 году получила от Лаоса, вполне серьезно приписаны в состав 4-й танковой Кантемировской дивизии. Кроме парадной дефиляды, россияне на этих танках в 2021 году отрабатывали даже что-то вроде "боевой подготовки".

Похоже, что шутки о том, как россияне на фронте скоро до применения Т-34 дойдут, вполне могут превратиться в объективную реальность. По мере новых потерь техники, особенно с металлоломом, который они тянут сейчас.