В Украине появится система, которая может закрыть небо от "Шахедов" и КАБов: это похоже на летающее минное поле

Французская компания Atreyd заявляет о запуске уникальной системы воздушной обороны для Украины – так называемой "стены дронов". Мы уже слышали о проекте с таким же названием в европейском масштабе. Это же впервые, когда подобная концепция переходит из тестов к реальному применению в войне – в измерении Украины. Систему уже отправлено в Украину, и производитель ожидает, что она станет готовой к бою в течение нескольких недель.

По замыслу Atreyd, "стена дронов" должна стать дополнительным уровнем защиты городов и критической инфраструктуры от российских воздушных ударов, прежде всего – от дронов-камикадзе типа "Шахед" и управляемых авиабомб.

24 Канал исследовал всю информацию о системе, в этом нам помог анализ авиационного эксперта Анатолия Храпчинского – поэтому о "стене дронов" для Украины читайте в материале.

Рой из контейнера: как будет работать "стена дронов"?

На странице Atreyd система описывается как Drone Wall System DWS-1 – "контейнерное" решение, разворачивающее рой до 1000 FPV-дронов и формирующее в воздухе управляемую ИИ оборонительную структуру. Каждый дрон в этой логике – "кирпичик" в адаптивной воздушной стене, постоянно меняющей конфигурацию, подстраиваясь под параметры атаки.

DWS-1 размещается в самодостаточном модульном контейнере. Такой блок можно развернуть как отдельную единицу или объединить с другими в сеть, увеличивая фронт покрытия. Формально это не классический ЗРК, а платформа массированного перехвата, где главный ресурс – это численность и координация дронов, а не единичная мощность ракеты.

Atreyd декларирует, что рой способен одновременно запускать до тысячи FPV-дронов, которые маневрируют на большой скорости и должны перехватывать как беспилотники, так и планерные бомбы и даже ракетные угрозы.

Пусковая площадка системы от Atreyd / Фото Atreyd

Минное поле из дронов

В материале Business Insider система описана как "летающее минное поле из дронов". По данным компании, алгоритм работы выглядит так:

угроза фиксируется радарами;

с наземных пусковых платформ поднимается группа FPV-дронов;

каждый имеет небольшой взрывной заряд;

аппараты формируют в небе своеобразную "завесу" и подрываются вблизи цели, сбивая ее обломками.

Со стороны Atreyd это позиционируется как "последний рубеж обороны" – система завязана на ПВО, но работает в зоне, где другие средства или недостаточно эффективны, или слишком дороги в применении.

Важный элемент – стоимость. Производитель оценивает один перехват в "несколько тысяч долларов", при этом не детонировавшие дроны, возвращаются на платформы и могут быть использованы повторно.



Так формируется экономическая логика системы: массовость, многократное использование части носителей и более низкая цена перехвата по сравнению со многими ракетными комплексами, говорят у производителя.

"Шахеды" и КАБы: какие цели "стены"?

По данным Business Insider, система разворачивается в Украине прежде всего для противодействия односторонним ударным дронам, в частности беспилотникам типа "Шахедов", которые регулярно применяются против гражданской застройки и энергетической инфраструктуры страны.

Отдельная линия – планерные авиабомбы, известные как КАБы. Atreyd позиционирует Drone Wall System как инструмент также против таких управляемых боеприпасов: рой FPV-дронов должен создавать воздушный барьер на пути бомб и "блокировать" их, не давая дойти до цели.



Рой дронов в небе / Фото Atreyd

Ключевой технологический элемент – использование искусственного интеллекта как "центра управления роем".

Система анализирует траектории угроз и перестраивает конфигурацию "стены" в реальном времени.

Производитель утверждает, что комплекс способен действовать в условиях GPS-глушения, опираясь на предварительно загруженную трехмерную карту района ответственности. Это напрямую связано с интенсивным применением радиоэлектронной борьбы на поле боя в Украине.

В DWS-1 заложен мультисенсорный подход: радар, радиочастотный мониторинг и визуальное отслеживание, усиленное ИИ. В совокупности это должно позволить системе выявлять и классифицировать угрозы до выхода на цель.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, заместителя гендиректора компаниии-производителя систем РЭБ, эта система – не панацея от всех угроз, а лишь последний рубеж защиты в многоэшелонированной системе противодействия.

Относительно ИИ, то что я постоянно подчеркиваю, мы не создали "ум". Мы создали очень мощные инструменты прогнозирования, которые имитируют интеллект,

– отмечает эксперт.

Главные проблемы с детекцией остаются не решенными, отмечает Храпчинский:

Без качественного радара или системы раннего обнаружения рой стартует слишком поздно, и время реакции рассыпается. Скорость КАБа – с высоты 8–12 км бомба падает на скорости 700 – 900 км/ч, а то и 1200 км/ч – несопоставима с FPV-перехватчиком, который имеет лишь 40 – 70 км/ч по горизонту и минимальную скорость набора высоты. В таком случае дроны не успеют создать "стену".

Скорость КАБа – с высоты 8–12 км бомба падает на скорости 700 – 900 км/ч, а то и 1200 км/ч – несопоставима с FPV-перехватчиком, который имеет лишь 40 – 70 км/ч по горизонту и минимальную скорость набора высоты. В таком случае дроны не успеют создать "стену". Еще один минус – "экономика массы". Если на один перехват уйдет 40 – 60 FPV (а это реалистично для плотной "стены"), то операция будет стоить, как одна ракета Stinger, и преимущество "дешевого перехвата" исчезает. Храпчинский также отмечает зависимость от погоды, ограниченный потолок FPV, уязвимость к РЭБ и риск "перегрева" оператора: "Становится понятно, что без мощной системы детекции и правильной тактики это не ПВО, а интересный, но очень нишевый инструмент для медленных и низких целей".

Если на один перехват уйдет 40 – 60 FPV (а это реалистично для плотной "стены"), то операция будет стоить, как одна ракета Stinger, и преимущество "дешевого перехвата" исчезает. Храпчинский также отмечает зависимость от погоды, ограниченный потолок FPV, уязвимость к РЭБ и риск "перегрева" оператора: "Становится понятно, что без мощной системы детекции и правильной тактики это не ПВО, а интересный, но очень нишевый инструмент для медленных и низких целей". Главный минус – это попытка положить максимум технологий на средство поражения, которое мы уничтожаем, а не на радар с радиокомандным наведением (ракета или дрон летит туда, куда ее ведет РЛС или оптика), или полуактивная схема (радар подсвечивает цель, ракета или дрон ловит отраженный сигнал).

"Система Atreyd пока не имеет боевой апробации, поэтому ее эффективность против КР или КАБов остается теоретической, – отмечает Храпчинский. – контейнерная установка маломобильная, и ее нельзя мгновенно перебрасывать под изменение направления удара. Рой FPV не может дежурить в воздухе долго – 15 – 20 минут максимум, поэтому ему нужно заблаговременное оповещение. На высотах более 500 – 700 метров FPV теряют стабильность и тягу, что еще больше ограничивает "стену".

Эксперт добавляет, что вся концепция нуждается в интеграции с радарами, которых в Украине мало, звуковой, оптической детекцией, иначе она остается интересным прототипом, а не полноценным элементом ПВО.

Автономность, человеческий контроль и какие требования к оператору

Atreyd подчеркивает, что система может работать полностью автономно, но при этом предусмотрен человеческий kill switch – оператор может прервать миссию или взять управление.

По данным производителя, один военный способен одновременно управлять примерно сотней дронов и при этом не требует статуса опытного оператора БПЛА – достаточно обучения работе с системой и тем самым выключателем. Отдельно указывается, что дроны могут работать на высотах в несколько тысяч метров и оснащены системой распознавания "свой-чужой" во избежание огня по своим.

На странице Atreyd добавляет, что DWS-1 рассчитан на круглосуточную работу в любую погоду, имеет собственные системы подзарядки и обслуживания, а также интегрируется с существующими сетями безопасности и обороны.

Какой форм-фактор "стены" для Украины?

В отличие от более амбициозных конфигураций, которые Atreyd разрабатывает для иностранных заказчиков (запуск с безэкипажных платформ, "летающих материнских кораблей" и даже дирижабля), для Украины речь идет о более приземленном форм-факторе – старт с наземных станций.

По словам компании, система будет размещена в Украине на постоянной основе, но конкретную локацию не раскрывают из соображений безопасности. Ее можно будет масштабировать на другие участки территории за счет дронов, которые будут изготавливаться внутри страны.

DWS-1 задуман как масштабируемый инструмент: контейнерную архитектуру можно комбинировать, увеличивая плотность "стены" над конкретным объектом или районом – от военных баз и критической инфраструктуры до пограничных участков или других "зон высокого риска", как это формулирует Atreyd.

Atreyd заявляет о 100% успешности перехватов во время тестирований. Но украинское развертывание станет первым случаем, когда "стена дронов" столкнется с реальными боевыми условиями.

Обратите внимание! На момент публикации Business Insider российская сторона уже адаптировала часть своих дронов и планерных бомб, оборудовав их реактивными двигателями, что увеличивает скорость подлета и усложняет работу ПВО. Atreyd утверждает, что и в этом сценарии система будет оставаться эффективной, но подтверждение этому могут дать только реальные перехваты.

Тем самым Украина становится полигоном для проверки концепции массового роя FPV-дронов как отдельного класса оборонных систем. Если заявленные характеристики – низкая стоимость перехвата, автономность, работа без GPS и масштабируемость – будут подтверждены, "стена дронов" может занять свое место как отдельный слой в общей архитектуре противовоздушной обороны.