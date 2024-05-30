Уникальные степи Украины: 4 живописных заповедника, которые стоит посетить

В Украине 30 мая отмечают День степов. Степи, ранее охватывавшие половину территории Украины, сегодня стали относительно редкими экосистемами, поскольку сохранились лишь на нескольких процентах от своей исторической площади. Большинство из них пострадали из-за полномасштабного вторжения России. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Сколько заповедников сегодня оккупированы

Степь – это уникальная экосистема, где живут неповторимые виды животных и растений, многие из которых занесены в Красную книгу Украины – например, 17 видов васильков и все 27 видов ковыля. Среди степных редких животных в наших степях можно встретить степного сурка, три вида сусликов, а если очень повезет – дрофу или степного журавля.

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Во временной оккупации сегодня:

природный заповедник "Украинский степной",

Луганский природный заповедник,

Казантипский природный заповедник,

Опукский природный заповедник,

биосферный заповедник "Аскания-Нова",

биосферный заповедник "Черноморский",

национальный природный парк "Джарылгачский",

национальный природный парк "Меотида",

национальный природный парк "Алешковские пески",

национальный природный парк "Волшебная гавань".

Степные Национальные природные парки "Каменская Сечь" и "Двуречанский" были деоккупированы в 2022 году, но продолжают подвергаться обстрелам и разрушениям из-за близости к линии фронта.

К счастью, не все степи стали недоступными из-за войны. Охраняемые степные территории можно увидеть в нацпарках "Бугский Гард", "Подольские Товтры", Галицком, Куяльницком и части других национальных парков, а также природных заповедниках "Еланецкая степь" и "Михайловская целина".

"Бугский Гард"

Расположен на реке Южный Буг в пределах Николаевской области на территории Арбузинского, Братского, Вознесенского, Доманевского и Первомайского районов. Площадь – 6138,13 гектара.

В "Бугском Гарде" каждый найдет развлечение по своему вкусу. Любители активного отдыха могут насладиться автомобильными и пешими маршрутами, или выбрать водные и конные прогулки. А вот адреналиновым искателям приключений парк предлагает лучшие условия для рафтинга и водного слалома, благодаря живописным порогам реки.

Не менее увлекательной и разнообразной является местная флора и фауна. Здесь растут более тысячи видов растений, среди которых есть редкие и очень красивые: мерингия бугская, смелка бугская, вишня Клокова, гвоздика бугская, тюльпан дубравный и тому подобное.

А что касается животного мира, то здесь можно встретить около 300 видов позвоночных, 23 из которых под государственной защитой, а именно: марена днепровская, шемая дунайская, желтобрюх, орел карлик, выдра речная, горностай и другие.



Национальный природный парк "Бугский Гард" / Фото с фейсбук-страницы парка

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"Подольские Товтры"

Национальный природный парк расположен в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области. Общая площадь парка – 261 316 гектаров, что делает его крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в Европе.



Живописные "Подольские Товтры" / Фото wownature.in.ua

Это место, которое поражает своей красотой и историей: известняковыми холмами и речными каньонами, разнообразными лесами и степями, а также архитектурными и археологическими памятниками.

Но наибольшей ценностью парка, которая собственно и дала ему название, являются известняковые товтры – остатки кораллового рифа, который образовался миллионы лет назад на дне Сарматского моря и в результате тектонического поднятия его дна стал уникальным горным кряжем.

В парке можно встретить 65 видов животных и 60 видов растений, внесенных в Красную книгу Украины. Здесь также расположены многочисленные подземные хранилища, которые стали домами для 14 видов летучих мышей.



Известняковые товтры / Фото wownature.in.ua

"Еланецкая степь"

Расположена в Новоодесском и Еланецком районах Николаевской области и является крупнейшей сохранившейся частью степи на северо-западном Причерноморье. Среди безграничных распаханных полей – это настоящий оазис живой природы.

Одной из главных жемчужин степи и ее символом является цветущий ковыль, который можно наблюдать весной и в начале лета. Многообразие растений во все сезоны делает пейзажи неповторимыми.



Пейзажи из цветущего ковыля в "Еланецкой степи" / Фото wownature.in.ua

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В заповеднике "Еланецкая степь" мало крупных животных из-за небольшой площади территории. Однако здесь можно встретить американских бизонов. Они огромные – до 2 метров высотой и более тонны весом. Более 40 лет назад их привезли из биосферного заповедника "Аскания-Нова".



У заповедника есть богатая фауна / Фото wownature.in.ua

Михайловская целина

Михайловская целина – это степной заповедник, расположен в Сумском районе на водоразделе рек Грунь и Сула, возле села Великие Луки. Его площадь составляет 882,9 гектара.

Удивительные растения, которые растут и цветут на Михайловской целине, меняют цвет степи от ранней весны до поздней осени. Среди редких лугово-степных растений можно отметить анемону лесную, астрагал, брандушку, голубчик боровой, горицвет весенний, дельфиниум клиновидный, ковыль и другие. Здесь также встречаются обычные для Украины ромашка, василек, лен.



Михайловская целина / Фото wownature.in.ua

На Михайловской целине живут около 20 видов животных и насекомых, которые занесены в Красную книгу Украины. Среди них: мышовка степная, тушканчик большой, горностай, медянка обыкновенная, сорокопут серый, лунь луговой, ксилокопа обыкновенная, махаон, шмель лезус, ленточница орденская малиновая и другие.



Уникальная природа заповедника / Фото wownature.in.ua

В День степи мы не только напоминаем об этих уникальных экосистемах, но и призываем к действиям для их сохранения. Выявление и охрана степных территорий является важным делом для каждой общины. Ведь эти экосистемы являются нашим природным достоянием, которое следует беречь для будущих поколений.