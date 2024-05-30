Унікальні степи України: 4 мальовничі заповідники, які варто відвідати

В Україні 30 травня відзначають День степу. Степи, що раніше охоплювали половину території України, сьогодні стали відносно рідкісними екосистемами, оскільки збереглися лише на кількох відсотках від своєї історичної площі. Більшість із них постраждали через повномасштабне вторгнення Росії. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

Скільки заповідників сьогодні окуповані

Степ – це унікальна екосистема, де живуть неповторні види тварин і рослин, багато з яких занесені до Червоної книги України – наприклад, 17 видів волошок та усі 27 видів ковили. Серед степових рідкісних тварин у наших степах можна зустріти степового бабака, три види ховрахів, а якщо дуже пощастить – дрохву чи степового журавля.

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У тимчасовій окупації сьогодні:

природний заповідник "Український степовий",

Луганський природний заповідник,

Казантипський природний заповідник,

Опукський природний заповідник,

біосферний заповідник "Асканія-Нова",

біосферний заповідник "Чорноморський",

національний природний парк "Джарилгацький",

національний природний парк "Меотида",

національний природний парк "Олешківські піски",

національний природний парк "Чарівна гавань".

Степові Національні природні парки "Кам'янська Січ" та "Дворічанський" були деокуповані у 2022 році, але продовжують зазнавати обстрілів та руйнувань через близькість до лінії фронту.

На щастя, не всі степи стали недоступними через війну. Охоронювані степові території можна побачити у нацпарках "Бузький гард", "Подільські товтри", Галицькому, Куяльницькому та частині інших національних парків, а також природних заповідниках "Єланецький степ" та "Михайлівська цілина".

"Бузький Гард"

Розташований на річці Південний Буг у межах Миколаївської області на території Арбузинського, Братського, Вознесенського, Доманівського та Первомайського районів. Площа – 6138,13 гектара.

У "Бузькому Гарді" кожен знайде розвагу за своїм смаком. Любителі активного відпочинку можуть насолодитися автомобільними та пішими маршрутами, або обрати водні та кінні прогулянки. А ось адреналіновим шукачам пригод парк пропонує найкращі умови для рафтингу та водного слалому, завдяки мальовничим порогам річки.

Не менш захопливою і різноманітною є місцева флора та фауна. Тут ростуть понад тисячу видів рослин, серед яких є рідкісні та надзвичайно красиві: мерингія бузька, смілка бузька, вишня Клокова, гвоздика бузька, тюльпан дібровний тощо.

А щодо тваринного світу, то тут можна зустріти близько 300 видів хребетних, 23 із яких під державним захистом, а саме: марена дніпровська, шемая дунайська, жовтобрюх, орел карлик, видра річкова, горностай та інші.



Національний природний парк "Бузький гард" / Фото з фейсбук-сторінки парку

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"Подільські Товтри"

Національний природний парк розташований у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Загальна площа парку – 261 316 гектарів, що робить його найбільшим в Україні та одним з найбільших в Європі.



Мальовничі "Подільські Товтри" / Фото wownature.in.ua

Це місце, яке вражає своєю красою та історією: вапняковими пагорбами та річковими каньйонами, різноманітними лісами та степами, а також архітектурними й археологічними пам'ятками.

Але найбільшою цінністю парку, яка власне і дала йому назву, є вапнякові товтри – залишки коралового рифу, який утворився мільйони років тому на дні Сарматського моря і внаслідок тектонічного підняття його дна став унікальним гірським кряжем.

У парку можна зустріти 65 видів тварин та 60 видів рослин, що внесені до Червоної книги України. Тут також розташовані численні підземні сховища, які стали домівками для 14 видів кажанів.



Вапнякові товтри / Фото wownature.in.ua

"Єланецький степ"

Розташований у Новоодеському та Єланецькому районах Миколаївської області і є найбільшою збереженою частиною степу на північно-західному Причорномор'ї. Серед безмежних розораних полів – це справжня оаза живої природи.

Однією з головних перлин степу та його символом є квітуча ковила, яку можна спостерігати весною та на початку літа. Різноманіття рослин у всі сезони робить краєвиди неповторними.



Краєвиди з квітучої ковили у "Єланецького степу" / Фото wownature.in.ua

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У заповіднику "Єланецький степ" мало великих тварин через невелику площу території. Проте тут можна зустріти американських бізонів. Вони величезні – до 2 метрів заввишки та більше тонни вагою. Понад 40 років тому їх привезли із біосферного заповідника "Асканія-Нова".



У заповідника є багата фауна / Фото wownature.in.ua

Михайлівська цілина

Михайлівська цілина – це степовий заповідник, розташований у Сумському районі на вододілі річок Грунь та Сула, біля села Великі Луки. Його площа становить 882,9 гектара.

Дивовижні рослини, які ростуть і цвітуть на Михайлівській цілині, змінюють колір степу від ранньої весни до пізньої осені. Серед рідкісних лучно-степових рослин можна відзначити анемону лісову, астрагал, брандушку, голубчик боровий, горицвіт весняний, дельфіній клиноподібний, ковилу та інші. Тут також зустрічаються звичайні для України ромашка, волошка, льон.



Михайлівська цілина / Фото wownature.in.ua

На Михайлівській цілині живуть близько 20 видів тварин та комах, які занесені до Червоної книги України. Серед них: мишівка степова, тушканчик великий, горностай, мідянка звичайна, сорокопуд сірий, лунь лучний, ксилокопа звичайна, махаон, джміль лезус, стрічкарка орденська малинова та інші.



Унікальна природа заповідника / Фото wownature.in.ua

У День степу ми не лише нагадуємо про ці унікальні екосистеми, але й закликаємо до дій для їхнього збереження. Виявлення та охорона степових територій є важливою справою для кожної громади. Адже ці екосистеми є нашим природним надбанням, яке варто берегти для майбутніх поколінь.