Силы обороны освободили населенные пункты Степное и Новоконстантиновка в Сумской области, вытеснив российские подразделения. Их выбили за пределы государственной границы Украины.

Об этом официально сообщали в Генеральном штабе ВСУ. Где расположены эти населенные пункты и как далеко они от границы с Россией, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также На Сумщине Силы обороны имеют успехи в продвижении и освобождении земли, – Сырский

Где Степное и Новоконстантиновка на карте?

Украинские военные вернули контроль над селом Степное Хотинской поселковой общины Сумского района. Населенный пункт расположен на северо-востоке Сумской области, недалеко от границы с Россией, всего в около 200 метрах.

Где расположено село Степное: смотрите на карте

В то же время на расстоянии 1 километра от этого села расположена Новоконстантиновка, которую также освободили от россиян. Известно, что наименьшее расстояние от населенного пункта до государственной границы с Россией составляет примерно до 800 метров.

Где расположена Новоконстантиновка: смотрите на карте

Из-за близкого расположения обоих сел к государственной границе с Россией местные регулярно страдают от обстрелов со стороны оккупантов.