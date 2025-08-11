Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Что рассказал Сырский об успехах ВСУ в Сумской области?

Александр Сырский отметил, что 11 августа он принял участие в очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего.

Доложил о деталях оперативной ситуации на фронте. Тяжело. Но противника сдерживаем. На Сумском направлении ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед, в освобождении украинской земли,

– пояснил генерал.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские боевые подразделения станут сильнее, получив дополнительное финансирование из государственного бюджета. По поручению президента, каждая бригада будет иметь плюс 7 миллионов гривен на каждый батальон, участвующий в боевых действиях.

"Готовим решение по другим потребностям и вопросам, которые были затронуты во время рабочих поездок в войска.

Убираем из армии лишнюю бюрократию. Процедура награждения воинов, которые заслужили высокие награды, будет усовершенствована и упрощена, чтобы избежать лишней волокиты", – написал Сырский.

Он также отметил, что на Ставке согласовали необходимость сократить и оцифровать процесс списания имущества. Поэтому теперь ожидаются изменения соответствующих документов от правительства.

К слову, ранее Силы обороны Украины освободили населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Во время боевых действий украинские защитники ликвидировали 18 российских захватчиков.