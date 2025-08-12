Об этом официально сообщали в Генеральном штабе ВСУ. Где расположены эти населенные пункты и как далеко они от границы с Россией, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также На Сумщине Силы обороны имеют успехи в продвижении и освобождении земли, – Сырский
Где Степное и Новоконстантиновка на карте?
Украинские военные вернули контроль над селом Степное Хотинской поселковой общины Сумского района. Населенный пункт расположен на северо-востоке Сумской области, недалеко от границы с Россией, всего в около 200 метрах.
Где расположено село Степное: смотрите на карте
В то же время на расстоянии 1 километра от этого села расположена Новоконстантиновка, которую также освободили от россиян. Известно, что наименьшее расстояние от населенного пункта до государственной границы с Россией составляет примерно до 800 метров.
Где расположена Новоконстантиновка: смотрите на карте
Из-за близкого расположения обоих сел к государственной границе с Россией местные регулярно страдают от обстрелов со стороны оккупантов.