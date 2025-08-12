Про це офіційно повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ. Де розташовані ці населені пункти та як далеко вони від кордону з Росією, розповідає 24 Канал.

Дивіться також На Сумщині Сили оборони мають успіхи у просуванні та звільненні землі, – Сирський

Де Степне та Новокостянтинівка на карті?

Українські військові повернули контроль над селом Степне Хотінської селищної громади Сумського району. Населений пункт розташований на північному сході Сумської області, недалеко від кордону з Росією, всього за близько 200 метрів.

Де розташоване село Степне: дивіться на карті

Водночас на відстані 1 кілометра від цього села розташована Новокостянтинівка, яку також звільнили від росіян. Відомо, що найменша відстань від населеного пункту до державного кордону з Росією становить приблизно до 800 метрів.

Де розташована Новокостянтинівка: дивіться на карті

Через близьке розташування обох сіл до державного кордону з Росією місцеві регулярно потерпають від обстрілів з боку окупантів.