Спершу про успіхи українських військових на Сумському напрямку повідомив головком Олександр Сирський. Пізніше у зведенні Генштабу були надані деталі, передає 24 Канал.

Що відомо про успіх ЗСУ на Сумщині?

Так, зазначається, що Сили оборони України зачистили від російських окупантів населені пункти Степне та Новокостянтинівка (колишнє Перше Травня) в Сумській області.

Воїни 225-го окремого штурмового полку активними діями витіснили ворожі підрозділи за межі державного кордону України,

– йдеться у звіті.

Також у Генштабі розповіли, що упродовж 11 серпня на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося 13 атак російських загарбників.

Зверніть увагу! Нещодавно стало відомо про деокупацію населеного пункту Безсалівка у Сумській області. В операції брали участь підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

Крім того, у зведенні описано ситуацію на інших напрямках. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там відбулося 35 атак противника.

Противник використовує чисельну перевагу і, попри втрати, намагається просочуватися малими групами через першу лінію українських позицій.

"Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили та засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони", – наголосили у Генштабі.