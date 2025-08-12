Планы оккупантов создать буферную зону на севере Сумской области потерпели фиаско. Украинским военным удается контратаковать и выбивать врага из ранее захваченных им в регионе поселков.

Сначала об успехах украинских военных на Сумском направлении сообщил главком Александр Сырский. Позже в сводке Генштаба были предоставлены детали, передает 24 Канал.

Что известно об успехе ВСУ на Сумщине?

Так, отмечается, что Силы обороны Украины зачистили от российских оккупантов населенные пункты Степное и Новоконстантиновка (бывшее Первое Мая) в Сумской области.

Воины 225-го отдельного штурмового полка активными действиями вытеснили вражеские подразделения за пределы государственной границы Украины,

– говорится в отчете.

Также в Генштабе рассказали, что в течение 11 августа на Северо-Слобожанском и Курском направлениях состоялось 13 атак российских захватчиков.

Обратите внимание! Недавно стало известно о деоккупации населенного пункта Бессалатовка в Сумской области. В операции принимали участие подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона.

Кроме того, в сводке описана ситуация на других направлениях. Самым горячим остается Покровское направление. Там произошло 35 атак противника.

Противник использует численное преимущество и, несмотря на потери, пытается просачиваться малыми группами через первую линию украинских позиций.

"Решением Главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", – отметили в Генштабе.