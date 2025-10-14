Должен сгнить в тюрьме, – Стерненко о лишении Труханова гражданства
- Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства.
- Сергей Стерненко обвинил Труханова в заказе трех нападений на него, которые включали избиение и стрельбу.
Во вторник, 14 октября, мэра Одессы Геннадия Труханова лишили украинского гражданства, такой шаг стал ответом на петицию общественности и неоднократные политические и уголовные скандалы, в которых фигурировал Труханов.
О заказных нападениях, вероятно, связанных с деятельностью одесского мэра, рассказал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко, передает 24 Канал.
Как Стерненко комментирует деятельность мэра Одессы?
В своих соцсетях активист неоднократно обращал внимание на деятельность Геннадия Труханова, резко критикуя его связи с Россией и действия, которые угрожают безопасности Украины.
В частности в одном из сообщений Сергей утверждает, что Труханов якобы заказал против него три нападения. По его словам, во время первого нападения его избили неизвестные.
Второй инцидент закончился стрельбой, а во время третьего волонтера избили и порезали.
Труханов – член международной мафии. И он должен сгнить в тюрьме,
– резко высказался активист.
Стерненко добавляет, что если бы заговор удался он уже давно не был бы жив. В то же время он поблагодарил всех неравнодушных, которые требовали лишения Геннадия Труханова гражданства.
Интересно! По словам главы СБУ Василия Малюка, Стерненко организовал поставки почти 200 тысяч FPV-дронов для более 600 украинских подразделений, поэтому российские агенты выбрали его своей целью.
Именно Стерненко, напомнил он, в 2014 году был среди тех, кто не позволил вражеским спецслужбам создать в Одессе так называемую "Бессарабскую народную республику".
Лишение Труханова гражданства: последние новости
Петиция с призывом к Зеленскому обратить внимание на мэра Одессы Геннадия Труханова меньше чем за сутки собрала необходимое количество подписей. Авторы обращения обвиняют чиновника в связях с Россией.
Сам Труханов все отрицает и заявляет, что готов пройти проверку. По его словам, он не намерен покидать Украину, а обвинения считает попыткой помешать его возможному участию в следующих выборах мэра.