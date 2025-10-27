Уиткофф получил приглашение посетить Украину, – МИД Украины
- Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф получил приглашение посетить Украину.
- Министр иностранных дел Андрей Сибига отметил, что для американских союзников приглашение всегда открыто.
Министр иностранных дел Андрей Сибига высказался о специальном посланнике США на Ближнем Востоке Стиве Уиткоффе. Он заявил, что чиновник получил приглашение посетить Украину.
А также добавил, что наше государство всегда радо приветствовать американских друзей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Андрея Сибиги.
Смотрите также Опасная ошибка США: что тесно связывает Виткоффа с Путиным
Что сказал Сибига о приглашении Виткоффа в Украину?
По словам главы МИД, украинская сторона пригласила американских чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф.
Сибига не подтвердил, что визит специального посланника США состоится в ближайшее время, но заверил, что приглашение было передано во время визита украинской делегации в Вашингтон.
А вообще-то для наших американских союзников не нужно дополнительного приглашения, оно всегда остается открытым,
– добавил Сибига.
Как Уиткофф относится к войне в Украине?
Отношение Уиткоффа к войне в Украине довольно неоднозначное. В частности, 17 октября в Белом доме он давил на украинскую делегацию, требуя передать Донецкую область россиянам. Спецпредставитель президента США аргументировал это якобы преимущественно русскоязычным населением региона.
Уиткофф подвергается критике со стороны чиновников США, ЕС, Украины и России за неопытность и самостоятельный стиль работы, что затрудняет дипломатические усилия. Несмотря на многочисленные встречи с диктатором Владимиром Путиным, он не достиг значительных прорывов в вопросе войны в Украине и вызвал недовольство даже в России.