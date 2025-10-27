Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, – МЗС України
- Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф отримав запрошення відвідати Україну.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що для американських союзників запрошення завжди відкрите.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловився про спеціального посланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа. Він заявив, що посадовець отримав запрошення відвідати Україну.
А також додав, що наша держава завжди рада вітати американських друзів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Андрія Сибіги.
Що сказав Сибіга про запрошення Віткоффа до України?
За словами глави МЗС, українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф.
Сибіга не підтвердив, що візит спеціального посланника США відбудеться найближчим часом, але запевнив, що запрошення було передане під час візиту української делегації до Вашингтона.
А взагалі-то для наших американських союзників не потрібно додаткового запрошення, воно завжди залишається відкритим,
– додав Сибіга.
Як Віткофф ставиться до війни в Україні?
Ставлення Віткоффа до війни в Україні доволі неоднозначне. Зокрема, 17 жовтня в Білому дому він тиснув на українську делегацію, вимагаючи передати Донеччину росіянам. Спецпредставник президента США аргументував це нібито переважно російськомовним населенням регіону.
Віткофф піддається критиці з боку чиновників США, ЄС, України та Росії за недосвідченість і самостійний стиль роботи, що ускладнює дипломатичні зусилля. Попри численні зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, він не досяг значних проривів у питанні війни в Україні й спричинив невдоволення навіть у Росії.