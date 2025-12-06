Стойте крепко, Вы все, что у нас есть, – Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня ВСУ

В Украине 6 декабря отмечают День Вооруженных Сил. В связи с этим Владимир Зеленский выступил с видеообращением к украинцам.

Он отметил, что это день тех, кто, держа оружие, доказывает украинскую силу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента.

Как Зеленский обратился к украинским защитникам?

По словам главы государства, День Вооруженных Сил Украины о тех, кто действительно объединяет наш народ в борьбе, благодарности, памяти и, конечно, объединяет в большом уважении. Это уважение проявляется не только в поддержке, молитвах, не только в донатах и словах, которые все, безусловно, сегодня напишут своим – родным воинам, которые есть у каждого.

Обращение Владимира Зеленского по случаю Дня ВСУ: видео из соцсетей президента

Это уважение о несколько большем. Оно стало отдельным явлением, феноменом новой Украины. Это уважение стало искусством. И это уважение вокруг нас – в наших городах, на наших улицах и наших домах. Это сотни изображений, которые родились по всей Украине. Сотни посвящений, соединивших в себе миллионы благодарностей тебе, тебе, украинский воин!

– сказал Зеленский.