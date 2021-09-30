Столько желчи и черни в людях, – реакция Луговой на новую попытку изнасилования в поезде УЗ

Анастасия Луговая, которую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь – Киев в августе 2020 года, отреагировала на инцидент, который произошел с львовским иллюстратором Надеждой Кушнир. Женщина не понимает, почему люди обвиняют жертву, вместо того, чтобы поддержать ее.

Луговая осудила всех тех, кто в комментариях под заметкой Нади Кушнир писал гневные комментарии, в которых обвиняли иллюстратора в попытке пропиариться на этой теме. Женщина уверена, что в уголовном кодексе нужна статья о сексуальном домогательстве.

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Критики могут оказаться на месте жертвы

Анастасия Луговая возмущена тем, что вместо поддержки и сочувствия значительная часть комментаторов облила Надю Кушнир грязью. Тем, кто считает пост иллюстратора о попытке изнасилования в поезде обычным пиаром, женщина пожелала оказаться в подобной ситуации.

Сама Луговая рассказала, что уже давно не реагирует на хейт, однако реакция комментаторов на сообщение Кушнир ее удивила.

Я уже давно не читаю хейт и не пускаю его в свою жизнь, но вы хоть спросили как чувствует себя человек! Но видно сколько желчи и черни в людях, это огорчает,

– написала Луговая.

Также женщина отреагировала на то, что Кушнир ограничила доступ к посту, где она рассказывала о попытке изнасилования со словами о том, что лучше было бы не писать об этом. Однако Луговая убеждена, что молчать о таких вещах не стоит, а наоборот предоставлять им огласку, чтобы что-то изменить.

Кроме того, Анастасия Луговая намерена обратиться к юристам, чтобы в уголовном кодексе Украины появилась статья о сексуальном домогательстве, чтобы после подобных инцидентов виновники получали должное наказание.

Нападение на Надю Кушнир