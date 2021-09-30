Стільки жовчі і черні в людях, – Лугова відреагувала на нову спробу зґвалтування в потязі УЗ

Анастасія Лугова, яку побили та намагалися зґвалтувати в потязі Маріуполь - Київ у серпні 2020 року, відреагувала на інцидент, який трапився з львівською ілюстраторкою Надією Кушнір. Жінка не розуміє, чому люди звинувачують жертву, замість того, щоб підтримати її.

Лугова засудила всіх тих, хто в коментарях під дописом Наді Кушнір писав гнівні коментарі, в яких звинувачували ілюстраторку в спробі пропіаритися на цій темі. Жінка переконана, що в кримінальному кодексі потрібна стаття про сексуальне домагання.

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Критики можуть опинитися на місці жертви

Анастасія Лугова обурена тим, що замість підтримки та співчуття значна частина коментаторів полила Надю Кушнір брудом. Тим, хто вважає допис ілюстраторки про спробу зґвалтування в потязі звичайною спробою піару, жінка побажала опинитися в подібній ситуації.

Сама Лугова розповіла, що вже давно не реагує на хейт, однак реакція коментаторів на допис Кушнір її здивувала.

Я вже давно не читаю хейт і не пускаю його в своє життя, але ви хоч запитали б як почуває себе людина! Але видно скільки жовчі й черні в людях, це засмучує,

– написала Лугова.

Також жінка відреагувала на те, що Кушнір обмежила доступ до посту, де вона розповідала про спробу зґвалтування зі словами про те, що краще було б не писати про це. Однак Лугова переконана, що мовчати про такі речі не варто, а навпаки надавати їм розголосу, щоб щось змінити.

Крім того, Анастасія Лугова має намір звернутися до юристів, щоб у кримінальному кодексі України з'явилася стаття про сексуальне домагання, щоб після подібних інцидентів винуватці отримували належне покарання.

Напад на Надю Кушнір