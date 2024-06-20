Во время вручения повесток на блокпосту произошла стрельба: детали инцидента на Сумщине

На Сумщине 18 июня произошло чрезвычайное происшествие. На одном из блокпостов Роменского района работники ТЦК вручали повестки. Один из водителей, показав документы, начал движение. Тогда вслед раздались выстрелы.

По словам жены водителя, госпожи Юлии, мужчина в военной форме якобы попал пулей в авто, где находились двое детей. Между тем в ТЦК рассказали свою версию инцидента.

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"Стреляли в авто с детьми"

Так, Юлия сообщила, что в тот день ее муж Максим на своем авто с двумя детьми и двумя попутчиками ехал в сторону города Ромны. На блокпосту его остановили, проверили документы и попросили отъехать в сторону. Водитель послушался. Через несколько минут он поинтересовался у полицейского, или его задержали. Правоохранитель ответил, что нет. После мужчина сказал, что ему нужно ехать и начал двигаться. Тогда полицейский и военный начали стучать в дверь и кричать. Один из них запрыгнул на капот и бил кулаком в лобовое стекло. Далее они сделали два выстрела. Патроны, говорит Юлия, были не холостыми. Мужчину вместе с детьми продержали на блокпосту три часа.

Женщина отметила, что представители ТЦК много кричали и ругались. От стресса ее ребенок обмочился. По просьбе мужчины съездить переодеть ребенка, ему ответили отказом.

В связи с инцидентом семья водителя написала заявление в полицию.

Что сказали в ТЦК

В Сумском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию и изложили свою версию.

Согласно ей, сотрудники военкомата проверили у водителя документы. Он оказался военнообязанным, который находился в розыске.

По словам ТЦК, мужчина пытался убежать, тем самым совершить наезд на полицейского.

Чтобы остановить авто и обезопасить правоохранителя, представитель ДФТГ, который также нес службу на блокпосту, совершил предупредительные выстрелы в гору.

"Военнослужащие ТЦК и СП меры оповещения осуществляют без оружия", – уточнили в ведомстве.