Під час вручення повісток на блокпості сталася стрілянина: деталі інциденту на Сумщині

На Сумщині 18 червня відбулася надзвичайна подія. На одному з блокпостів Роменського району працівники ТЦК вручали повістки. Один із водіїв, показавши документи, розпочав рух. Тоді вслід пролунали постріли.

За словами дружини водія, пані Юлії, чоловік у військовій формі нібито влучив кулею в авто, де перебували двоє дітей. Тим часом у ТЦК розповіли свою версію інциденту.

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"Стріляли в авто з дітьми"

Так, пані Юлія повідомила, що у той день її чоловік Максим на своєму авто з двома дітьми та двома попутниками їхав в сторону міста Ромни. На блокпості його зупинили, перевірили документи та попросили від'їхати в сторону. Водій послухався. Через кілька хвилин він поцікавився у поліцейського, чи його затримали. Правоохоронець відповів, що ні. Опісля чоловік сказав, що йому потрібно їхати та почав рухатися. Тоді поліцейський та військовий почали стукати у двері і кричати. Один із них заплигнув на капот і бив кулаком у лобове скло. Далі вони зробили два постріли. Патрони, каже Юлія, були не холостими. Чоловіка разом із дітьми протримали на блокпосту три години.

Жінка зазначила, що представники ТЦК багато кричали та лаялися. Від стресу її дитина обмочилася. На прохання чоловіка з'їздити перевдягти дитину, йому відповіли відмовою.

У зв'язку з інцидентом родина водія написала заяву у поліцію.

Що сказали у ТЦК

У Сумському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію і виклали свою версію.

Згідно з нею, співробітники військкомату перевірили у водія документи. Він виявився військовозобов'язаним, який перебував у розшуку.

За словами ТЦК, чоловік намагався втекти, тим самим здійснити наїзд на поліцейського.

Аби зупинити авто та убезпечити правоохоронця, представник ДФТГ, який також ніс службу на блокпосту, здійснив попереджувальні постріли у гору.

"Військовослужбовці ТЦК та СП заходи оповіщення здійснюють без зброї", – уточнили у відомстві.