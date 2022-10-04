В сети распространили "фоторобот" стрелка из Черновцов: полиция опровергла
Источник:"Чернівецький промінь"
В Черновцах возле школы №27 произошла стрельба. В сети распространили якобы фоторобот стрелка.
В черновицких телеграм-каналах публикуют "фоторобот" стрелка-педофила. Злоумышленник 3 октября застрелил полицейскую и ранил ее напарника.
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В сети распространили "фоторобот" стрелка из Черновцов
В полиции составили фотопортрет черновицкого стрелка. Кто узнал или возможно видел – звоните по телефону на 102. Поделитесь с родными и будьте максимально осторожны,
– утверждают в сети под фото.
Впрочем, пресс-служба патрульной полиции опровергла данную информацию.
"Внимание! Эта информация не соответствует действительности!" – информируют полицейские.
Этот фоторобот не соответствует действительности / фото "Чернівецький промінь"
Что известно о стрельбе возле школы в Черновцах
- 3 октября в Черновцах во время задержания подозреваемого в растлении несовершеннолетних погибла 22-летняя полицейская.
- Предварительно, полицейскую убили выстрелом в упор в голову из автомата Калашникова.
- В полиции Буковины сообщали, что информация о гибели детей в результате стрельбы – ложная.
- В настоящее время идет специальная полицейская операция по задержанию стрелка.
- По состоянию на 4 октября, официальных сообщений о задержании злоумышленника пока не было.
- В этот день в Черновцах чтят память погибшей полицейской Таисии Татарин. Почтить память девушки пришли многие люди, среди которых ее друзья и коллеги.