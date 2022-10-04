В сети распространили "фоторобот" стрелка из Черновцов: полиция опровергла

В Черновцах возле школы №27 произошла стрельба. В сети распространили якобы фоторобот стрелка.

В черновицких телеграм-каналах публикуют "фоторобот" стрелка-педофила. Злоумышленник 3 октября застрелил полицейскую и ранил ее напарника.

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В сети распространили "фоторобот" стрелка из Черновцов

В полиции составили фотопортрет черновицкого стрелка. Кто узнал или возможно видел – звоните по телефону на 102. Поделитесь с родными и будьте максимально осторожны,

– утверждают в сети под фото.

Впрочем, пресс-служба патрульной полиции опровергла данную информацию.

"Внимание! Эта информация не соответствует действительности!" – информируют полицейские.



Этот фоторобот не соответствует действительности / фото "Чернівецький промінь"

Что известно о стрельбе возле школы в Черновцах