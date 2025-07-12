В Киеве иностранец застрелил мужчину в авто: полиция задержала злоумышленника
- В Киеве задержали 41-летнего иностранца, который утром 8 июля расстрелял предпринимателя в собственном авто на Троещине, после чего сбежал в Одессу.
- Злоумышленника задержали в Одессе, ему сообщили о подозрении за умышленное убийство на заказ, грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.
В Киеве задержали иностранца, который утром 8 июля на Троещине расстрелял предпринимателя в собственном авто. После преступления он сбежал, но его удалось задержать в Одессе.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на полицию Киева
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Что грозит убийце?
Правоохранители провели спецоперацию и задержали подозреваемого. Они нашли вероятное орудие преступления. Задержанный после совершенного использовал средства маскировки и выехал в Одессу.
Злоумышленником оказался 41-летний иностранец. Он скрывался в отеле, где был пойман, в частности спецподразделением КОРД.
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Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении за умышленное убийство, совершенное по заказу. Мужчина будет находиться под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.
Что предшествовало?
Утром 8 июля в Деснянском районе Киева произошло вооруженное убийство. Неизвестный подошел к припаркованному автомобилю, в салоне которого находился мужчина, и открыл огонь.
Преступник сразу скрылся с места происшествия, а раненый погиб на месте от огнестрельного ранения.