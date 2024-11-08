В Святошинском районе Киева мужчины устроили стрельбу: их задержала полиция

В Киеве в Святошинском районе вечером 8 ноября мужчины устроили стрельбу. Их уже задержали правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Киева. Пострадавших в результате инцидента – не было.

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Что известно о новой стрельбе в Киеве

В полиции рассказали, что патрульные получили сообщение о стрельбе в одном из районов Киева. Заявитель сообщил, что двое мужчин навеселе стреляли в воздух, вероятно, ради развлечения.

Киевлянин предоставил детальное описание нарушителей, поэтому правоохранители сразу начали поиски.

Осмотрев прилегающие территории, мы обнаружили мужчин с оружием. Граждане вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали на подмогу коллег и задержали нарушителей. С собой они имели стартовый пистолет,

– отметили полицейские.

Мужчины устроили стрельбу в Святошинском районе Киева / Фото патрульной полиции Киева

В полиции отметили, что на момент задержания мужчин знакомая одного из них попыталась сесть в служебный автомобиль.

"Мы предупредили ее об ответственности за препятствование действиям сотрудников полиции и доставили мужчин в отделение полиции", – отметили правоохранители.

Они также подчеркнули, что во время инцидента обошлось без пострадавших, поэтому на нарушителей были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и за появление в общественном месте навеселе.

К слову, 13 октября стрельба произошла в Софиевской Борщаговке, под Киевом. В результате инцидента ранения получил полицейский. Злоумышленник, стрелявший в правоохранителя, был задержан, оружие у него изъяли.