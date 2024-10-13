Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Сейчас пострадавший находится в больнице.

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Что известно о стрельбе в кафе в Софиевской Борщаговке

Правоохранители сообщили, что 12 октября в полицию поступило сообщение, что возле одного из кафе произошла стрельба. Прибыв на место происшествия, полицейские предварительно выяснили, что между женщинами, отдыхавших в заведении, возник конфликт.

Мужчины, которые были вместе с ними, вмешались в спор, в результате чего один из участников события трижды выстрелил в оппонента. Предварительно, из спецсредства травматического действия.

Ранения получил 34-летний полицейский, который находился вне службы. Сейчас пострадавший в больнице,

– сказали в полиции.

Правоохранители уже установили личность злоумышленника и изъяли у него оружие. Сейчас полиция устанавливает детали происшествия и решает вопрос о предоставлении правовой квалификации инцидента.

Стоит отметить, что об этом событии сообщали и в местных телеграм-каналах вечером 12 октября. По данным очевидцев, инцидент произошел возле ресторана Garden в Софиевской Борщаговке. Подозреваемого забрала полиция.

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На месте также работала следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь.