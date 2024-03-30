"Исламское государство" (ИГИЛ) публично заявило о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле". Там также высказались о провале России.

Это заявление террористов опубликовали в новом выпуске газеты "Ан-Наба", которая выходит от имени ИГИЛ.

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Что заявило ИГИЛ

Обвиняя страны Запада в теракте, Россия признала свой провал перед "Исламским государством". После громкого поражения Россия не нашла другого выбора, как направить обвинения в заговоре против своих противников в западном лагере, чтобы уклониться от признания своего большого провала перед моджахедами,

– говорится в сообщении "Ан-Наба".

Издание, описывая детали теракта, отмечает то, что роли нападавших были заранее четко распределены: трое расстреливали посетителей, а четвертый с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджигал все вокруг.

Согласно утверждению ИГИЛ, террористы готовились продолжать расстрел посетителей "Крокуса" и в дальнейшем начать перестрелку с силовиками. Однако большинство вооружения вышло из строя и им пришлось покинуть место теракта.

Подводя итоги, они признали, что все нападавшие были задержаны.

Теракт в "Крокусе": главное