ИГИЛ публично заявило об ответственности за теракт в "Крокусе" и провал России
"Исламское государство" (ИГИЛ) публично заявило о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле". Там также высказались о провале России.
Это заявление террористов опубликовали в новом выпуске газеты "Ан-Наба", которая выходит от имени ИГИЛ.
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Что заявило ИГИЛ
Обвиняя страны Запада в теракте, Россия признала свой провал перед "Исламским государством". После громкого поражения Россия не нашла другого выбора, как направить обвинения в заговоре против своих противников в западном лагере, чтобы уклониться от признания своего большого провала перед моджахедами,
– говорится в сообщении "Ан-Наба".
Издание, описывая детали теракта, отмечает то, что роли нападавших были заранее четко распределены: трое расстреливали посетителей, а четвертый с помощью легковоспламеняющейся жидкости поджигал все вокруг.
Согласно утверждению ИГИЛ, террористы готовились продолжать расстрел посетителей "Крокуса" и в дальнейшем начать перестрелку с силовиками. Однако большинство вооружения вышло из строя и им пришлось покинуть место теракта.
Подводя итоги, они признали, что все нападавшие были задержаны.
Теракт в "Крокусе": главное
- Вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар.
- По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье погибло 144 человека.
- Глава Кремля Путин заявлял, что террористы, которые устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались бежать в Украину.