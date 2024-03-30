ІДІЛ публічно заявила про відповідальність за теракт у "Крокусі" та провал Росії
"Ісламська держава" (ІДІЛ) публічно заявила про свою відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Холі". Там також висловилися про провал Росії.
Цю заяву терористів опублікували в новому випуску газети "Ан-Наба", яка виходить від імені ІДІЛ.
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Що заявила ІДІЛ
Звинувачуючи країни Заходу в теракті, Росія визнала свій провал перед "Ісламською державою". Після гучної поразки Росія не знайшла іншого вибору, як направити звинувачення у змові проти своїх супротивників у західному таборі, щоб ухилитися від визнання свого великого провалу перед моджахедами,
– ідеться в повідомленні "Ан-Наба".
Видання, описуючи деталі теракту, зазначає те, що ролі нападників були заздалегідь чітко розподілені: троє розстрілювали відвідувачів, а четвертий за допомогою легкозаймистої рідини підпалював усе довкола.
Відповідно до твердження ІДІЛ, терористи готувалися продовжувати розстріл відвідувачів "Крокуса" та надалі розпочати перестрілку із силовиками. Однак більшість озброєння вийшла з ладу і їм довелося залишити місце теракту.
Підбиваючи підсумки, вони визнали, що всіх нападників було затримано.
Теракт у "Крокусі": головне
- Ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа.
- За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холі" в Підмосков’ї загинуло 144 особи.
- Очільник Кремля Путін заявляв, що терористи, які влаштували стрілянину в концертному залі "Крокус Сіті Хол", мали намір втекти в Україну.