Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що російські спецслужби повністю провалили цю ситуацію. І тепер там намагаються хоча б якось виправдатися.

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Спробують дезінформувати Захід

Як наголосив Рибачук, абсолютно зрозуміло, що це справа рук ІДІЛу. Це угруповання вже неодноразово робило теракти, хоч і не таких масштабів.

Росія відчайдушно намагається натягнути сову на глобус. Це вже не лікується. Вони провалили з точки зору спецслужб цю операцію. Вони не можуть визнати, що ІДІЛ принизив їхні спецслужби. Це як з Україною. Вони ж не кажуть, що воюють з Україною. Вони кажуть, що воюють з НАТО,

– сказав Рибачук.

Після теракту Путін, найімовірніше, не знав, що говорити. Тепер вони намагаються конвертувати все у ще більшу ненависть до України. Там вже Кіріл почав розповідати, що війна з Україною є "свящєнною".

Безперечно, що Росія почне просуватися свою версію подій у "Крокусі" на Захід. Вони спробують через пропагандистські майданчики вплинути на певні групи людей на Заході та в країнах Глобального Півдня. І з цим потрібно боротися.

Вони створили цілу "армаду" майданчиків для дезінформації. І десь там далеко в Америці особливо екзальтовані прихильники Трампа почнуть повторювати цю дурню. Або ж десь в Індії чи інших країнах це може спрацювати,

– зазначив Рибачук.

Теракт в "Крокусі": коротко