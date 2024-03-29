Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що російські спецслужби повністю провалили цю ситуацію. І тепер там намагаються хоча б якось виправдатися.
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Спробують дезінформувати Захід
Як наголосив Рибачук, абсолютно зрозуміло, що це справа рук ІДІЛу. Це угруповання вже неодноразово робило теракти, хоч і не таких масштабів.
Росія відчайдушно намагається натягнути сову на глобус. Це вже не лікується. Вони провалили з точки зору спецслужб цю операцію. Вони не можуть визнати, що ІДІЛ принизив їхні спецслужби. Це як з Україною. Вони ж не кажуть, що воюють з Україною. Вони кажуть, що воюють з НАТО,
– сказав Рибачук.
Після теракту Путін, найімовірніше, не знав, що говорити. Тепер вони намагаються конвертувати все у ще більшу ненависть до України. Там вже Кіріл почав розповідати, що війна з Україною є "свящєнною".
Безперечно, що Росія почне просуватися свою версію подій у "Крокусі" на Захід. Вони спробують через пропагандистські майданчики вплинути на певні групи людей на Заході та в країнах Глобального Півдня. І з цим потрібно боротися.
Вони створили цілу "армаду" майданчиків для дезінформації. І десь там далеко в Америці особливо екзальтовані прихильники Трампа почнуть повторювати цю дурню. Або ж десь в Індії чи інших країнах це може спрацювати,
– зазначив Рибачук.
Теракт в "Крокусі": коротко
- Путін ніяк не може змиритися, що Україна не причетна до теракту в "Крокусі". Він вже визнає, що це зробили радикальні ісламісти. Однак все одно приплітає до всього Україну.
- Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія знала про підготовку теракту щонайменше з 15 лютого. Є кілька варіантів, чому Кремль дозволив відбутися масовому вбивству росіян.
- Цікаво, що тепер поліція в різних містах Росії затримує людей через коментарі про теракт в "Крокусі". Їх звинувачують у підтримці тероризму.