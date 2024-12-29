Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Що Сили оборони кажуть про "взяття у полон" пілота ЗСУ

Повітряні сили зауважили, що, на жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних силах, трапляються.

Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни,

– вказують оборонці.

У Силах оборони зауважують, що повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни агресора. Таким чином окупанти намагаються деморалізувати українських військових та цивільне населення. Це потрібно, аби впливати на громадську думку як всередині України, так і за її межами.

Раніше Повітряні сили наголошували, що через подібні допити ворог хоче поширити корисні йому наративи і створити ілюзію "недовіри" до військово-політичного керівництва держави, ЗСУ або "здачі" територій. Це також використовується для виправдання агресії з боку ворога. За словами Сил оборони, ворог у таких відео використовує вирвані з контексту фрази, а українські захисники можуть давати свідчення під психологічним або фізичним тиском.